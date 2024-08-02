《長相思2》張晚意「偽禁忌」戀上楊紫 檀健次最後結局哭暈千萬人

楊紫（右）、王弘毅（左）在《長相思 第二季》有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演古裝劇《長相思 第二季》於愛爾達上架，楊紫憑藉細膩的演技漲粉無數，她透露：「看到劇本的時候，就覺得自己一定要接下這個角色，看到大家這麼喜歡，之後也會更堅定自己的判斷。」

回憶起拍攝過程，楊紫表示，「小夭認母」那段讓她印象最為深刻，「這是殺青前的最後一場戲，最後一個鏡頭是要流眼淚，但我完全控制不住自己，眼睛都哭腫了，如果要對她說一句話，我希望小夭可以做自己命運的主人，想做什麼就做什麼、自由自在。」

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楊紫演出《長相思2》「小夭」一角，熱度2億破紀錄。（愛爾達電視提供）

楊紫和檀健次劇中CP火花不斷，她曾在節目中爆料，自己和檀健次是多年網友，「因為我之前追過他的一部戲，我很想知道後面的劇情，剛好我也認識另一位同劇演員，對方就將我們三人拉一個群組，讓檀哥直接劇透。」當時一起錄節目的檀健次則回應：「那部戲是歷史劇，所以我還以為對方是歷史學家，後來才知道是楊紫。」

鄧為在《長相思2》飾演「塗山璟」圈粉無數。（愛爾達電視提供）

鄧為在《長相思》開播後晉升「大勢男星」，他謙虛說：「其實差距滿大的，也是想拍到更多不一樣的角色，讓大家看到更多不同的可能性。」他爆料主演群與劇中角色反差最大的人是「張晚意」，他認真地說：「張晚意平時就很正經，特別像老幹部一樣，但說出來的話又少年感十足，就是反差很大、很好笑。」至於自己則是「個性變化大」，他笑說：「我也不知道耶！可能因為我是雙魚座吧，而且塗山璟都有九個尾巴了，我怎麼不能有九種個性呢。」

檀健次在《長相思2》飾演「相柳」，最後結局哭暈千萬人。（愛爾達電視提供）

檀健次飾演的「相柳」在原著中大戰六天六夜後犧牲，不論是眼神還是肢體表現都相當細膩，這段名場面播出後隨即登上熱搜，光當日的微博討論量就達到5千萬次，戲劇片段的點閱率更是突破千萬次，讓不少網友不捨落淚。回想起拍攝過程，他說：「拍攝花了4天左右，每天都是心力交瘁，那時候特別熱，每天都在那個山頭上、特別曬，在那樣艱苦的環境裡，反而能刺激出更多心態。」

演歌雙棲的檀健次，聊到自己的歌《美麗的孤獨》很適合「相柳」，他說：「在那樣的世界有很多人不接納他，他喜歡上一個遙不可及的女孩，沒辦法對他訴說愛意，只能默默守護，我化作地脈、無所不在的相伴。」他認為作為演員跟角色是互相成就，「謝謝相柳讓我飾演了他，也謝謝觀眾對相柳的喜愛，希望他在另一個平行世界安好。」

《長相思2》張晚意「偽禁忌」戀上楊紫。（愛爾達電視提供）

張晚意劇中飾演隱忍不得志的西炎王孫「瑲玹」，他認為只能用「難」一個字來形容這個角色，前期為了找妹妹小夭很難，後期找到妹妹也很難，為了守護她要做出犧牲也很難，「我擁有一切力量卻失去了人，他的人設上並不完美，所以我想要竭盡全力為他創作不一樣的高光。我覺得他很需要讀『心理學』，每一場哭戲我都感覺他的心在滴血。」劇中「瑲玹」的爺爺「西炎王」總在他要對「小夭」告白時摀住他的嘴，或是命人將他拖走，對此張晚意也笑著說：「我也覺得是爺爺壟斷了瑲玹和小夭的感情線，都怪他害瑲玹失去了愛情。」

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