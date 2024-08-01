《火宅之犬》揭兒少社工困境 「殺狗疑案」開啟惡的循環

范少勳（左起）、丁寧、曾敬驊參與電影《火宅之犬》演出。（冬候鳥電影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《火宅之犬》關注兒少安置、兒少犯罪議題，故事由一樁殺狗疑案展開，透過范少勳飾演的社工、離開育幼院的曾敬驊等視角，帶觀眾走進「惡的循環」。

《火宅之犬》為職人劇《火神的眼淚》編導蔡銀娟和監製李志薔的最新作品，今（1）在南投陳綢兒少家園開鏡，蔡銀娟透露，《火》片從2017年就開始進行訪談和田野調查，表示是關於安置機構（育幼院）裡的社工及孩子們的故事，訪談對象涵蓋台灣北中南東的相關人員，包含社工、替代役、機構主管，以及追蹤報導的記者等人。

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電影《火宅之犬》在南投陳綢兒少家園舉行開鏡儀式。（冬候鳥電影提供）

原訂《火宅之犬》的開鏡日碰到強颱導致改期，蔡銀娟無奈表示，拍《火神的眼淚》時，遇到疫情爆發，沒想到《火宅之犬》又遇颱風，自嘲：「歡迎來跟我打聽我的影片拍攝期，以便大家避開，因為那段期間很可能會遇到天災。」

范少勳飾演社工角色，興奮表示看完《火神的眼淚》後變成粉絲，這次不同議題的劇本，也讓自己進到不同的領域去觀摩和學習；丁寧飾演「丁主任」，透露劇本令人動容，看幾遍就哭幾遍。

曾敬驊為了拍電影特地去曬黑，還到農田學習噴灑農藥、金紙工廠練習搬運金紙，談及少年Yang的角色，他說，去年參與實境節目接觸到矯正學校的少年及社工們，從他們的經歷找到了一些想法。《火宅之犬》預計2025年在台上映。

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