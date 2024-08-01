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娛樂 最新消息

蛇丸八旬阿公安詳過世 忍痛：我們都很好

阿公（左）從小把大蛇丸拉拔長大。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「狠愛演」成員之一大蛇丸以幽默搞笑題材受到觀眾喜愛，雖然早在2020年就停止更新並解散，但成員們各自也都有好發展。大蛇丸受到藝人羅時豐青睞，曾在頻道中透露他從過去到現在一直「根留家鄉屏東」，主要就是為了阿公。今（1）大蛇丸在社群平台發影片，告知社會大眾，他最愛的阿公已經過世。

大蛇丸在影片當中告知阿公在前一陣子就已經去當天使了，過程相當安詳，且在家中長眠。大蛇丸雖然覺得難過，但卻沒有遺憾，因為他已經用30多年的人生陪伴阿公，阿公最後有大家陪在身邊，希望阿公的離開是快樂安詳的。

大蛇丸拍片安詳宣布阿公過世消息。（翻攝自IG）

由於大蛇丸從小就是由阿公帶大，所以無論工作還是去哪兒，根都留在屏東。阿公在大蛇丸的心裡就是像山一樣的存在，而阿公也總是把蛇丸當作他的驕傲，祖孫兩人都非常相愛。大蛇丸也特別感謝阿公對他無條件的包容，並在他喪志時撐起他的大手。阿公離開，大蛇丸po文：「希望阿公在那邊一樣有人跟我們一樣愛他照顧他，也謝謝各位的關心，我們都很好！」

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