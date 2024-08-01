球后戴資穎淚灑巴黎「大家會忘記我」 柯震東暖心送愛揪好友+1

「小戴」戴資穎賽後落下不甘心的眼淚。（中華奧會提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣之光「小戴」戴資穎昨（31）日與好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）在奧運舞台捉對廝殺，負傷上陣的戴資穎最終止步女單8強，事後戴資穎在球場落淚，好友依瑟儂送上「愛的抱抱」讓許多球迷看得揪心。就算是世界球后，戴資穎也只是個人，巴黎奧運最終賽未能替台灣爭光，她心情真的很差。事後男星柯震東在社群平台公開與戴資穎的對話，小戴一句自嘲「以後大家就會忘記我了」看得大家心酸酸的。

柯震東安慰戴資穎，沒有人會忘記她。（翻攝自IG）

昨天的比賽是戴資穎正式告別奧運戰場之戰，跟著全台灣球迷一起在螢幕前看比賽的柯震東說，他也跟著大家掉眼淚，還特別標註戴資穎的帳號替她打氣「妳是最棒的！未來要一直笑下去呦」。戴資穎事後回應：「以後大家就會忘記我了」反過來安慰柯震東。

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柯震東看到這句話，熱血湧上心頭，他特別發文強調：「全世界沒有人會忘記她」還號召網友留言鼓勵戴資穎，希望戴資穎能感受到所有人都在她身邊，而且永遠不會忘記她！

粉絲看到柯震東的熱血號召，紛紛留言：「妳的拚勁永不放棄是我們勇不會忘的」、「很難忘記，更難被取代」，男星梅賢治、蔡昌憲也說：「不可能忘記一個這麼棒的人，我們能生在有小戴的時代，非常幸福」、「小戴世界棒！永遠的球后」。

柯震東公開和戴資穎的對話。（翻攝自IG／threads）

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