Ella「房事不合」假高潮被揭穿 求助性治療學自慰

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華與「Ella」陳嘉樺在MyVideo、愛奇藝、八大性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》與楊祐寧飾演熱戀夫妻，她因性生活不如意，為挽救婚姻求助於性治療師楊謹華，面臨自慰課、按摩棒試用等大尺度性愛教學的挑戰。

Ella（左）、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》飾演房事不合的夫妻檔。（壹壹影業提供）

首度挑戰大尺度影集，Ella透露：「我的角色青語是一個狀態總是很緊繃的人，有次拍攝較輕鬆的戲份，坐姿不小心比較豪邁，我要時刻提醒自己『我不是陳嘉樺』，要把腳夾緊緊的，保持角色的矜持。」

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楊祐寧（左）在《今夜一起為愛鼓掌》與老婆面臨房事不合的情況。（壹壹影業提供）

Ella劇中疑似假高潮被揭穿，被閨密季芹的靈魂拷問：「一輩子只跟老公做會不會無聊？」引發她對外界的探索，楊祐寧則在妻子看不見的地方對性治療師楊謹華表露心聲：「發現自己對其他人有其他的想法。」意想不到的情節引發大量討論。

Ella（左）在《今夜一起為愛鼓掌》因為性生活不如意，為挽救婚姻，求助於性治療師楊謹華（右）。（壹壹影業提供）

楊謹華、Ella與角色有鮮明反差，「很會做愛的女人V.S.不會做愛的女人」，若套用近期熱門16型人格MBTI，楊謹華角色是「來E個，做E個」的豪放、不羈女性代表，Ella則是「I在心裡腿難開」的保守、傳統女性。

Ella（左）在《今夜一起為愛鼓掌》因為性生活不如意，為挽救婚姻，求助於性治療師楊謹華（右）。（壹壹影業提供）

Ella（左）在《今夜一起為愛鼓掌》因為性生活不如意，為挽救婚姻，求助於性治療師楊謹華（右）。（壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》從女性視角出發，以「性」作為探討兩性關係和自我認同的切入點，由楊祐寧擔任監製身兼男主角、楊謹華、Ella陳嘉樺、王柏傑主演，謝瓊煖、季芹、巫建和、草爺客串，9月1日晚上9點於MyVideo、愛奇藝、八大戲劇台播出。

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