「好幸運能活在有戴資穎的時代！」 76萬網紅夫妻曝賽後私下對話惹心疼

網紅夫妻「Yun」周筠、「Dzingai」金該一家6口到巴黎應援戴資穎（中）。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣「羽球天后」戴資穎忍著嚴重膝蓋傷勢勇闖奧運，31日無緣晉級女單8強，淚灑現場讓球迷也跟著鼻酸。其中，IG擁有76萬粉絲的網紅夫妻「Yun」周筠、「Dzingai」金該，也在社群曝光戴資穎賽後的私下對話，令網友心疼不已。

周筠一家心疼戴資穎帶傷上陣。（翻攝自IG）

網紅夫妻周筠在社群發文透露，看完戴資穎與依瑟儂的比賽，結束後特別在場外等待，「我想妳會需要一個擁抱，我想妳會需要有人告訴妳，全場人都看到妳盡力了，妳會需要有人提醒妳，有沒有那個奧運獎牌，妳永遠都是台灣人心中的第一。雖然輸球了，但妳負傷追的每一分球，都是我們眼裡的驕傲。」

請繼續往下閱讀...

周筠更透露，賽後戴資穎抱著她說，「其實我受傷很久了，妳那時候說全家要來奧運的時候，我好想跟妳說不要浪費票不要來了」，不過夫妻倆根本不在意，金該更說他們還特意買了其他場次的票，就是為了搶這場比賽，認為能在現場替戴資穎加油打氣就是最美好的，「我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代。You are the best!」

周筠曝光與戴資穎私下對話。（翻攝自IG）

戴資穎也暖心在留言區回應「謝謝筠一家六口」，不少粉絲也感動湧入留言，「真的哭死，小戴永遠是我們心中的第一名」、「看重播看哭，不管輸球還是贏球，小戴都是我們心中最棒的，台灣的驕傲」、「這場真的被眼淚淹沒.......小戴已經很棒了，帶傷還拼到最後一刻，早就是我們每個人心目中的金牌了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法