柯佳嬿快看！才唱完小巨蛋 Energy驚喜接下18年前重磅代言

〔記者陽昕翰／台北報導〕傳奇男團Energy上週攻蛋好評不斷，就連柯佳嬿、謝京穎等大嫂團都到場力挺，風光重組的Energy 近來更接下了18年前的街舞大賽代言，人氣持續攀升。

捷運盃街舞大賽今年邁入第19個年頭，一直以來致力於將流行音樂與街舞結合，每年都有相當強大的藝人卡司擔任代言人，讓藝術的跨界能被最大化的宣傳、茁壯。

請繼續往下閱讀...

Energy代言街舞比賽。（寬寬整合行銷提供）

主辦單位眼光獨到，今年立刻找到18年前第一屆捷運盃街舞大賽的大使大學長Energy，邀請Energy「回娘家」擔任2024捷運盃街舞大賽的宣傳大使。

Energy表示，此次能夠再度受邀擔任大使，感到非常榮幸且意義非凡。

梁舒涵受邀主持2024捷運盃街舞大賽。（寬寬整合行銷提供）

今年捷運盃街舞大賽以「跨界」做為主題，首度將決賽融合演唱會形式，特別規劃成唱跳歌手的大型嘉年華派對。

因此總決賽除了參賽者們之間的精彩對決，Energy也將以特別嘉賓的身份參與演出，同時蔡詩芸、GX、饒舌歌手國蛋、陳芳語、U:NUS、小男孩樂團主唱米非都會獻唱，梁舒涵則是主持人，同樣會帶來精彩表演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法