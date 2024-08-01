惹怒消費者！紀卜心賣假奶嗆文盲 低頭認錯「做出不好示範」

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅紀卜心與YouTuber小吳共同創立手搖飲店「十盛」，近來被爆出鮮奶茶因乳源標示不清，加上「熟成生乳」含有奶精，卻沒在第一時間道歉，甚至大搞促銷活動令人反感，爾後紀卜心更惱羞成怒嗆網友「文盲」，因此惹火消費者再掀爭議。對此，紀卜心昨（31日）再發聲明，並向大眾致歉，認錯表示：「對社會做了不好的示範！」

紀卜心針對嗆網友「文盲」認錯道歉。（組合照，翻攝自IG）

「假奶風波」爆發後，紀卜心發布限時動態二次道歉仍不被大眾買單，有網友不滿她沒拍影片僅以文字道歉，因此到她的YouTube頻道留言，結果遭到紀卜心回嗆：「你是文盲？」讓一大票老粉絲相當心寒，紛紛退追她的IG，追蹤人數呈現「斷崖式雪崩」，讓自己經營逾10年的網美形象瞬間毀滅。

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針對罵網友是「文盲」，紀卜心昨日發聲再次致歉，認錯表示：「當下再怎麼難受都不應該這樣回覆，我完全對我講出的話負責任。我向該名網友慎重的道歉，對社會大眾做了不好的示範，我會檢討。」對於網路上的言論，她首先澄清自己非五桐號老闆，也未入股，第二是自己從未刪過網友留言，第三則是會針對網路上造假與她的對話保留提告權利。

最後，對於粉絲數量異常增長的情況，紀卜心強調自己沒有買粉絲，並表示：「我知道此風波因為真的做得不好，所以會有人對我失望、退粉，我都尊重各位的選擇。」她直言自己不知道買粉絲是誰做的，「再次強調，我絕對沒有買粉絲，不論是以前、現在、未來。」

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