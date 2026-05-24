林志玲、賈永婕誰更有智慧 本人一句神回覆炸翻留言區

林志玲（左）與賈永婕兩位新聞熱門人物，被網友製作成表格比一比。（本報合成圖，資料照，記者陳逸寬、潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕超級比一比，台北101董事長賈永婕與「台灣第一名模」林志玲近期是新聞話題人物，有網友將兩人拿來比一比。今（24）賈永婕在社群發文，忍不住抱怨：可以選一張好看一點的照片嗎？笑翻網友。

賈永婕與林志玲都熱心公益，也都身為人母。賈永婕近期因上節目說了一句「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要住在這裡啊」讓網友吵翻天；林志玲則無預警婉拒接任文策院董事掀起討論。兩位傑出女性都是外貌出眾、能力傑出的名人，網友自然將兩人拿來比較。

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林志玲日前婉拒文策院董事一職。（資料照，記者潘少棠攝）

製表的網友認為林志玲態度謙虛、懂得換為思考、優雅大方，贏得眾人喜愛；賈永婕則態度強硬、自我中心、強勢傲慢，失去支持與信任。由於表格並非統計所有人資料生成，賈永婕面對這個表格感覺哭笑不得。

賈永婕在社群平台發文，表示：「很多人做了一個梗圖，說志玲比較有智慧，選擇遠離政治。我想說的是下次可以選一張好看一點的照片嗎（想得美）」。

賈永婕認為，人生有時候就像一場運動比賽，重要的是堅持下去。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於這張梗圖，賈永婕其實並未放在心上，她強調外界說法其實沒關係，因為她選擇繼續站在自己的崗位上，盡好自己的職責，努力做好該做的事。話鋒一轉，賈永婕認為「人生有時候就像一場運動比賽」，對她而言，重要的不只是輸贏，而是有沒有運動家精神，能不能在壓力之下，依然堅持到底。她也表示自己會繼續往前，因為自己的個性就是一旦決定上場，就不會中途棄賽。

最後賈永婕仍然不忘自己的身分喊話：「請大家期待，一個更不一樣的台北101」。

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