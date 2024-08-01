晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

更生人與北一女學生禁忌之戀曝光！吳慷仁深情告白：就當是一場夢

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影帝吳慷仁、李沐在末路愛情影集《塑膠花》是一對亡命鴛鴦，上週迎來大結局，2人走向終點的難分難捨，還有高捷與陽靚給彼此的人生約定，以及葉全真獨白向女兒喊話的真情流露，各種揪心場面虐爆觀眾，眼淚無預警失守。

《塑膠花》中的吳慷仁（後）、李沐禁忌虐戀走向終點。（抓馬文化提供）

吳慷仁、李沐戲裡是更生大叔與叛逆逃家北一女少女的禁忌之戀，觀眾都許願兩人能甩脫一切束縛擁有彼此。吳慷仁分享時而看到犯罪事件裡，某些男性犯罪分子旁都有一位女性陪伴，他很想知道是什麼讓身旁伴侶不離不棄，「是愛？還是其實他們對她們很好？或是覺得有機會等到犯罪人改過？再或者真的像塑膠花的故事一樣，做完最後一票，我們遠走高飛，再也與世無爭。」

葉全真（左）分享她與李沐的殺青戲合照。（抓馬文化提供）

吳慷仁內心也寄望兩人能過著幸福快樂的日子，但現實把他們逼到絕境，金勤（吳慷仁角色名）最後對娜娜（李沐角色名）說：「妳還有機會，給愛妳的人一次機會，就當作這是一場夢，就當作妳不曾遇過我。」他推開娜娜，從斷橋墜落了結一切，超虐心橋段讓劇迷淚崩說：「一開始抱著吃瓜心情看，到最後哭成狗。」

李沐也坦言拍攝《塑膠花》那段時間，可以用黑暗的開端形容，「成為娜娜的過程裡我開始極端地厭惡自己，我討厭我的聲音、我的臉、我的思想，我和她一樣渴望摧毀現狀」，直到後來才慢慢從中走出來。

高捷（左）跟陽靚這段「成熟大人」的抉擇，被稱是《浪流連》電視劇版。（抓馬文化提供）

葉全真跟李沐的母女情更是引爆核彈等級的催淚效果，日前釋出葉全真透過新聞直播向娜娜含淚喊話的片段，她撕心裂肺說出：「其實我不知道怎麼做一個媽媽，但是我很感謝，妳是我的女兒，妳能不能回來教教媽媽，怎麼成為妳心中那個媽媽？」一個絕望母親的真摯告白，慢慢進入娜娜封鎖已久的心房，母女橋上殺青戲更是動容，葉全真也在臉書曝光她與李沐在拍攝期間唯一一張合照，自嘲是「熬夜暴哭後的兩枚鹹蛋超人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中