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娛樂 日韓

哈妮未婚夫遭節目切割！「醫死人」處理態度曝 家屬怒：看都不看

哈妮未婚夫近日捲入醫療糾紛。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團EXID成員哈妮將於9月和精神科醫師梁在雄結婚，不料男方近日疑捲入醫療糾紛，病患四肢綁在病床，住院17天後不幸身亡，消息一出，惡評灌爆哈妮和梁在雄的IG。近日，梁在雄遭手上2個節目切割，更被爆出後續處理態度。

相關新聞：哈妮未婚夫爆醫療糾紛 9月辦喜事惡評灌爆IG

綜合韓媒報導，梁在雄原本擔任班底的廣播節目《김이나의 별이 빛나는 밤에（金伊娜的星光燦爛之夜）》及《깨끗하고 어두운 곳（乾淨又黑暗的地方）》切割，電視台宣布將他踢出陣容，確定離開待了4年的節目。

相關新聞：EXID哈妮未婚夫道歉了！捲醫院人命事件「盡最大努力配合」

而對於「醫死人」的後續處理方式，受害者母親向韓媒透露，梁在雄明知家屬電話，卻從未主動道歉，甚至避不見面，只透過律師進行協商。一直到事件被攤在大眾眼皮底下後，對方才有所行動，受害者母親怒喊：「昨天早上我在醫院前面示威，他是經過我旁邊時連看都不看一眼的人，他的道歉並不是真心的，我們無法接受。」

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