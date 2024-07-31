蔡瑞雪解釦露渾圓雪乳！罕見大尺度嚇歪網：太刺激了吧

蔡瑞雪擁有甜美臉蛋及傲人身材。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲女星蔡瑞雪擁有甜美外型及火辣身材，學生時期因清新氣質被封為「北一女神」，經常在社群分享生活的她，昨（30）曬出性感辣照，罕見大尺度風格讓粉絲鼻血直流。

蔡瑞雪胸前雪乳若隱若現相當性感。（翻攝自IG）

蔡瑞雪在社群曬出多張辣照，可見她身灰色針織和拼接牛仔布的襯衫，下半身搭配黑色皮褲，整體氛圍率性俐落，吸睛的是，蔡瑞雪將胸前的釦子大開，露出渾圓雪乳，傲人上圍曲線隨著擺拍姿勢的變換而若隱若現，其中一張更是展露大片白晰肩膀，絕美肩線一覽無遺。

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蔡瑞雪罕見大尺度讓粉絲看得臉紅心跳。（翻攝自IG）

蔡瑞雪的辣照曝光後，立即吸引3.7萬人朝聖，罕見大尺度令許多網友驚呼，「下課這樣穿大家都不想下課了」、「辣翻天了…翻天」、「這樣太刺激了吧」、「這尺度太大了」。

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