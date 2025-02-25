情斬福原愛4年！江宏傑慶生「兒女幸福同框」 慈父形象獲日媒激讚

〔記者邱奕欽／台北報導〕江宏傑22日與寶貝兒女幸福同框喜迎36歲生日，他開心表示「謝謝大家的祝福，#生日快樂36Y。」良好的慈父形象不僅持續被日本多家媒體關注，甚至更相繼報導他與前妻福原愛已離婚4年，仍活躍在台灣各大電視節目、時常放送各種穿搭帥照，獲得日媒滿滿的激讚。

江宏傑22日與寶貝兒女一起迎接36歲生日。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

《報知體育》、《讀賣新聞》等多家日媒對江宏傑仍相當關注，昨（24日）更相繼以「曾代表台灣參加里約奧運的江宏傑，2016年9月與2屆奧運獎牌得主福原愛結婚，並分別於隔年以及2019年先後誕下一女、一子，最終2人2021年7月決定離婚，如今已4年仍在台灣電視節目中相當活躍，社群上也能時常看見各種穿搭帥照」等內容，作為報導。

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日本《報知體育》等多家媒體24日針對江宏傑進行報導並給予好評。（翻攝自《報知體育》）

不僅如此，報導內容也提到江宏傑24日更新IG，上傳了與孩子們22日一起迎接36歲的幸福合照，更收到「爸爸生日快樂」、「真是偉大的爸爸」、「有這樣的父親，孩子們真幸運」、「祝你度過充實的一年」等諸多粉絲給予的祝福，慈父形象獲得日媒激讚；反觀福原愛，日媒僅以「江女士也從事藝人工作，上過電視節目，並在社交上發布自己作為模特兒的照片。」一句話輕描淡寫帶過。

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