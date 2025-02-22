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娛樂 最新消息

台灣第一女優登外媒！ 拍AV「收入驚人」家人也跟上

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一AV女優」吳夢夢擁有亮麗的外型以及傲人身材，深受粉絲喜愛，入行8年的她，已累積超過150部作品，經常會在社群與紛絲互動和分享業界秘辛。她近日接受英國《太陽報》專訪，透露拍攝成人片的驚人收入，就連家人聽到都心動想成為同業。

吳夢夢登上英國媒體。（翻攝自臉書）吳夢夢登上英國媒體。（翻攝自臉書）

《太陽報》報導，吳夢夢指出，她出生於一個保守家庭，剛踏入AV產業時，因為擔心家人不同意，因此選擇隱瞞，「我害怕被責罵，所以我選擇向他們隱瞞自己的職業」，也不希望家人看見自己的社群平台。她透露，當初只有男友知道自己在做什麼。

33歲的吳夢夢迅速在情色平台OnlyFans獲得成功，且收入豐厚，於是她決定向母親坦承一切，但她擔心母親會因此難過。然而，吳夢夢說，「她的反應該我震驚，她一點也沒有驚慌失措」，母親不僅支持，還鼓勵她去追尋自己的目標。

吳夢夢受訪自曝收入。（翻攝自太陽報官網）吳夢夢受訪自曝收入。（翻攝自太陽報官網）

吳夢夢也自爆，她在短短四個星期內就賺到10萬英鎊（約414萬元台幣），家人聽見後也隨之心動，希望成為她的同行，而她也指導如何拍攝影片，「我的兩個家人現在都有了自己的OnlyFans帳號！」她認為，經營成人平台是獲利很快的方式，尤其是甚至可以不露臉經營，對於有些不想曝光的人來說是個很好的選擇。

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