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娛樂 最新消息

大巨蛋開演唱會？蔣萬安盼「江蕙復出開唱」 經紀人回應了

江蕙封麥多年，很少公開露面。（資料照，喜歡音樂提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北大巨蛋何時能夠舉辦演唱會備受關注，讓許多藝人都躍躍欲試，今（31）日台北市長蔣萬安表示，目前預計在8月中旬，消防安全基金會將完成相關檢查及各項演練，最快9月場地準備好，10月份會於大巨蛋辦國慶晚會，而他也私心喊話，希望江蕙可以復出，能在大巨蛋辦演唱會，對此江蕙經紀人陳子鴻回應了。

蔣萬安今（31）日出席活動，並透露大巨蛋開辦演唱會事宜。（記者張嘉明攝）

對於大巨蛋舉辦演唱會事宜，蔣萬安今（31）日透露，預計9月大巨蛋就可以舉辦演唱會，目前最快就是10月舉辦國慶晚會，至於歌手的演唱會，要看他們申請的時間跟籌備進度，而他私心透露，他自己很希望江蕙可以復出，並在大巨蛋辦演唱會，因為過去結婚進場，就是唱江蕙的《家後》。

相關新聞：大巨蛋10月辦國慶晚會 蔣萬安：盼江蕙復出辦演唱會

根據《TVBS新聞網》報導，對於被蔣萬安點名復出，江蕙的經紀人陳子鴻表示：「謝謝市長抬愛，二姐已經退休多年，目前沒有復出的計畫，謝謝。」

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