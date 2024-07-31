夏克立傳婚內約睡女移工 發聲駁斥被抹黑內幕

本月4日，夏克立在IG曬出難得笑容。（翻攝自夏克立IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃嘉千和夏克立16年異國婚破碎，2人離婚官司纏訟2年，她日前預告紛擾將於8月告一段落，今（31）日一早卻爆出案外案，夏克立被曾在他家幫傭的女移工控訴性騷擾，並邀約滑進飯店抱睡，夏克立也火速提出反駁。

據了解，此事發生在9年前女移工還在夏克立、黃嘉千家裡幫傭，女移工拿出當時夏克立傳給她的肉骨對話，對此，夏克立解釋遭駭客用他帳號傳訊，當時雙方對話都被他保存，對於陳年舊事再被翻出，稍早他做出回應說：「我生命的毀滅似乎永遠不會結束，他們不能再傷害我了，我不在乎。」

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黃嘉千2022年7月結束與夏克立16年的跨國婚姻，目前仍在打離婚官司並纏訟多時。（資料照）





據悉，夏克立傳訊給女移工的私訊，也成為夏克立與黃嘉千離婚官司的呈堂證供，根據《壹蘋新聞網》報導，夏克立一早知悉性騷女移工被翻出，他駁斥說：「後來在法庭上，對方利用這名駭客的這些毫無根據的行為，試圖在法庭上抹黑我。」

夏克立表示，女移工在當時是非法菲律賓保姆，「她是黃嘉千從一位家庭成員那裡得到的，因為我們僱用保姆是非法，因為我們不符合資格。」夏克立重申與對方互動僅是祝福生日快樂而已，強調自己對其他朋友也會如此，「駭客發給她的訊息之外，我們沒有任何真正聯繫。 」

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