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娛樂 最新消息

（專訪）森恬CP喜事不斷！杜忻恬帶男人看診不是李子森 傻眼全說了

李子森（左）和杜忻恬主持節目被拱原地結婚。（中視提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕李子森、杜忻恬近來好消息不斷！他們與康康、許志豪等前輩攜手主持的《綜藝一級棒》，收視率連續3週打敗白冰冰，「森恬CP」本週日將在高流開唱，攜手參加藍寶石演唱會。

外型亮麗的杜忻恬自選秀節目脫穎而出，出道10年的她曾入圍台語歌后，今年更跨界接下主持棒，坦言是很大的挑戰。

杜忻恬笑說：「很開心現在可以放手去做自己想要的事情，不管是在哪一塊領域，這次接下主持工作，很開心可以跟前輩們一起學習。」認為與李子森也有很好的默契。

而李子森也認為主持是很好的機會，「我們跟原本的節目單位就磨合了3年都很熟悉，知道彼此的需求，我們在節目以唱歌表演為主，主持的部分就是認真學習。」

李子森與杜忻恬時常合作，現在愈來愈有默契。（記者陳奕全攝）

杜忻恬時常被外界關心感情事，除了緋聞男友李子森，年初她爆出了烏龍緋聞，被誤會跟男人去診所看醫生，最後才發現媒體報導根本搞錯了人，讓她非常傻眼。

至於現階段想談戀愛嗎？杜忻恬笑說，談戀愛以前會比較憧憬，「現在大部分都是忙著工作，回到家裡也會有人陪。」

原來杜忻恬在疫情前就搬回了台南老家，有更多時間陪伴家人，現在有工作才會北上，「現在搭高鐵很方便，我本來就是很宅的人，平常沒事就待在家，也可以不用出門。」很享受當宅女的日常。

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