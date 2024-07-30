白冰冰收視連3週輸康康！孔鏘不忍揭內幕：民視高層都來了

白冰冰（左）與康康節目打對台。（民視提供／資料照）

〔記者陽昕翰／台北報導〕白冰冰主持的《超級冰冰秀》，收視率連續3週輸給了康康、許志豪等人攜手主持的《綜藝一級棒》，對此，身為《超級冰冰秀》樂隊班底的孔鏘，稍早受訪替白冰冰打氣，透露就連民視副總經理許念台都有到錄影現場替大夥加油。

孔鏘（左起）、王瞳、林宏銘、陳國華、李興文。（記者陳奕全攝）

孔鏘今天與王瞳、陳國華等藝人出席磐石唱片成立記者會，受訪幫好友白冰冰打氣，認為綜藝節目的環境正在改變，希望外界給白冰冰多一點時間，更表示：「她私底下很善良，也很Nice。」提到白冰冰若收視永遠在第一名，就不會覺得後面有追兵了，相信良性的競爭，會是進步的動力。

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其實孔鏘跟白冰冰已經有40幾年的革命情感，「做節目還是要有壓力，一個節目主持人要承擔一切，包含節目走向，民視是一個很棒的空間，會給白冰冰時間。」

孔鏘也對《超級冰冰秀》有信心，「本人在下我，沒有做過第二名的節目，從胡瓜、張菲、豬哥亮，我希望能重回第一名。」期待能重返冠軍寶座。

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