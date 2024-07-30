晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰收視連3週輸康康！孔鏘不忍揭內幕：民視高層都來了

白冰冰（左）與康康節目打對台。（民視提供／資料照）

〔記者陽昕翰／台北報導〕白冰冰主持的《超級冰冰秀》，收視率連續3週輸給了康康、許志豪等人攜手主持的《綜藝一級棒》，對此，身為《超級冰冰秀》樂隊班底的孔鏘，稍早受訪替白冰冰打氣，透露就連民視副總經理許念台都有到錄影現場替大夥加油。

孔鏘（左起）、王瞳、林宏銘、陳國華、李興文。（記者陳奕全攝）

孔鏘今天與王瞳、陳國華等藝人出席磐石唱片成立記者會，受訪幫好友白冰冰打氣，認為綜藝節目的環境正在改變，希望外界給白冰冰多一點時間，更表示：「她私底下很善良，也很Nice。」提到白冰冰若收視永遠在第一名，就不會覺得後面有追兵了，相信良性的競爭，會是進步的動力。

其實孔鏘跟白冰冰已經有40幾年的革命情感，「做節目還是要有壓力，一個節目主持人要承擔一切，包含節目走向，民視是一個很棒的空間，會給白冰冰時間。」

孔鏘也對《超級冰冰秀》有信心，「本人在下我，沒有做過第二名的節目，從胡瓜、張菲、豬哥亮，我希望能重回第一名。」期待能重返冠軍寶座。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中