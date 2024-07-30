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首上路出事了！李多慧騎機車興奮嗨喊「我是台灣人」

李多慧前陣子返韓考取機車駕照。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美笑容及火辣身材，吸引不少人氣，日前飛回韓國考機車駕照，打算拿來換台灣機車駕照，近期終於在台灣首次騎車上路，還忍不住興奮大喊「我是台灣人！」。

李多慧首次在台騎車上路就不小心迷路。（翻攝自IG）

李多慧選在7月17日這天首次在台上路，當天她被正式任命為駐台北韓國代表部的第一任名譽宣傳大使，結束後，準備去韓國代表向她推薦的韓國餐廳用餐，在查詢導航後發現騎機車46分鐘就會到，於是決定帶著工作夥伴一起騎車前往。沒想到因為是第一次騎車，再加上不熟悉地理位置，所以途中不小心迷路，在高架橋和側道的岔路口選錯路，導致耽誤了不少時間，最後花了1個小時50分鐘才抵達目的地。

李多慧雖然安全到達餐廳，卻發現店家早已打烊，不過貼心的店家還是為李多慧及工作人員準備餐點，讓她感到十分暖心。事實上，李多慧來台發展後，就一直夢想著可以和台灣人一樣騎機車，而這次終於完成心願，讓她在騎乘過程中，還忍不主高喊「我是台灣人！」相當可愛。

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