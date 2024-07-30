胡宇威與女星共划獨木舟！「船底進水」渾然不知 驚險狀況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威、蔡昌憲、KID林柏昇、雷艾美、鍾瑶、瑞瑪席丹、郭泓志錄製冒險實境綜藝節目《上船了各位！》，於上週五（26）日華視主頻首播第一集，上週六（27）日三立播出第二集，收視成績亮眼，收視高點落在七位藝人在造浪池觀看教練示範LV.1至LV.5的難度。

華視於播出時段吸引1,798,000湧入觀看，觀看總時長達58分鐘，觀眾黏著度高，除外在中華電信Hami Video影劇館上架第一集短短兩天就取得綜合類第一名，全館排名第六，第二集上架後依舊維持綜合類第一名，全館排名擠進前三名，中華電信表示，是這幾年節目類表現最好的一檔。

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胡宇威和瑞瑪席丹搭檔雙人獨木舟。（華視、三立提供）

收視高點落在七位藝人在造浪池觀看教練示範LV.1至LV.5的難度，經過一番震撼教育之後紛紛哀嚎才LV.1就這麼難，胡宇威說：「當時在看教練示範時，隨著浪越來越大有一位教練翻船了，就覺得有點害怕，連教練都翻船那我們是不是LV.1都過不了了？」瑞瑪席丹說：「當時的想法是『浪好大』沒有任何相關經驗、槳也不會拿，就要下水體驗，儘管如此心裡還是覺得很興奮。」

除外另一個收視高點在胡宇威和瑞瑪席丹一起搭檔雙人獨木舟挑戰LV.1至LV.5的過程，兩人首次搭檔就是所有組合裡面成績最好的一組，成功挑戰到LV.5，胡宇威直呼：「當下很專注在划，完全沒有注意到船裝滿了水，是看播出後才發現原來已經變成潛水艇了。」瑞瑪席丹則說，看到播出後對於自己和胡宇威搭檔的表現感到滿意，畢竟在什麼都不懂、什麼都不會的狀態下完成的。她也自信表示，因為知道自己辦得到，就算船裝滿水也不擔心，快要翻船也要努力救回來。

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