蹦闆穿假貨被抓包！遭疑「開精品店分不出真假」 道歉曝3聲明

〔記者林欣穎／台北報導〕以經營精品代購起家的YouTuber「蹦闆」，36歲即坐擁上億身家。日前他驗出身上的名牌服飾是假貨，親自發文道歉，也遭外界質疑，從事精品代購多年卻無法辨出真假，今（30）他則再次發文回應。

蹦闆。（資料照，記者陳奕全攝）

蹦闆表示，他之所以會主動公開穿假貨的原因，就是希望不要再有更多人受騙，而為何沒有發現？他表示因為是老婆買的，自然不會去多加注意，他目前擁有鑑定師資格只有皮件、貴金屬、手錶這三大類，「過去因為服飾過於複雜和出錯率高，所以也不收購，只從專櫃購買，另外雖然從業接近10年，但很多商品我也沒看過。」

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他坦言，很多商品他也代購不到，甚至需要特殊方式，此商品為LV vtyler 聯名系列，蹦闆也沒代購過。至於伊果精品販售商品疑慮？蹦闆強調，販售商品和自用完全不同方式，「本店販售商品近10年，都需要經過3-5位鑑定師合格認證，並且無任何過失經驗。」

他在文末也提到，擔心各位買到不對的商品，才發出公告讓大家知道以免受騙，「最後感謝大家接受我的道歉，我還是蹦闆，請不用擔心。」

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