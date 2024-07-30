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娛樂 音樂

最愛葉舒華！台灣最甜美國中生欣菲才14歲 爆料神仙姊姊超親切

〔記者陽昕翰／台北報導〕14歲的歌壇新人「SINBY」欣菲勇闖歌壇，推出首支單曲《Candy Cane》，外型甜美的她目前是國二的學生，從小就立志當歌手，偶像是在南韓發展的「台灣之光」葉舒華。

欣菲勇闖歌壇，發行首支單曲。（品緁娛樂提供）

欣菲從小就學習舞蹈，並加入演藝學院擔任練習生培訓，她曾報名YG娛樂在台灣舉辦的海選活動以及參加《未來少女》，儘管最後因為課業壓力無法繼續，仍從中吸取到寶貴的經驗。

欣菲勇闖歌壇，她的父親相當支持，更擔任推手幫女兒圓夢，花了一年時間找來名師為她上舞蹈及歌唱課程，為日後出片作準備。

欣菲推出新歌，徐凱希跨刀合作MV。（品緁娛樂提供）

被問的演藝圈的偶像，欣菲表示，「很喜歡舒華前輩的個性及努力向上的精神，希望向她看齊，有朝一日能唱到全世界各個角落！」

欣菲今年14歲，目前就讀國二。（品緁娛樂提供）

欣菲的新歌《Candy Cane》正式上架，更邀來前輩徐凱希助陣在MV尬舞，她開心笑說：「能獲得凱希姐讚許覺得超開心！真心覺得她就像神仙姊姊一樣親切，在拍MV時常關心指點我，而且她只看了我跳一遍舞蹈馬上會跳，真的超厲害。」

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