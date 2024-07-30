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娛樂 電視

《長相思2》「小夭」身世之謎曝光！四角虐戀迎結局

〔記者蕭方綺／台北報導〕集結奇幻神話、古裝動作及愛情等元素的《長相思》，去年首季一上檔便大獲好評，拿下總網播量第二高的亞軍頭銜，也讓女主角楊紫成為新一代當紅女星，日前第二季首播後更是立刻拿下騰訊熱度冠軍，一天之內熱度值便衝上29000，而楊紫所飾演的「小夭」一角，則成為首位熱度破億的古裝女角，如今也在Disney+上架。

《長相思》第2季播畢，楊紫發文感念粉絲，「謝謝大家喜歡小夭」。（Disney+提供）

《長相思》第二季延續首季結尾，當小夭接受了赤水少主「赤水豐隆」（王弘毅 飾）的求婚，卻又要與真正的愛人塗山璟（鄧為 飾）、愛慕自己的相柳（檀健次 飾）、及表哥瑲玹（張晚意 飾）解開誤會，這段錯綜複雜的四角虐戀即將迎來最終精彩大結局。

《長相思》第2季由張晚意飾演小夭表哥瑲玹。（Disney+提供）

在《長相思》第二季一開始，便可看見幾位主角彼此間的情感糾葛逐漸加深，小夭（楊紫　飾）一邊試探選擇默默守護的相柳（檀健次 飾）真正心意，卻無法消除兩人分屬敵對兩國的宿敵身份的宿命；而她因以為塗山璟（鄧為 飾）另有新歡，而答應赤水豐隆（王弘毅 飾）的求婚，也讓塗山璟決心解除誤會找回真愛。日前預告開場更預示著可能會有相柳當眾搶婚的戲碼，究竟誰才是那位將與小夭長相廝守的郎君，也令粉絲們相當好奇。

由鄧為所飾演的塗山璟，在《長相思2》決心解除誤會找回真愛。（Disney+提供）

楊紫接連演出兩季《長相思》，成為現今最火紅的女星之一，日前她也在微博分享自己的可愛自拍照片，表示「謝謝大家喜歡小夭」，不少粉絲則留言感謝她這兩年的陪伴，在《長相思》貢獻非常精彩的演出。

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