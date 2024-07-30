《死侍與金鋼狼》北美開片票房修正！直登影史第6名

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》一上映就打破北美及全球的R級（美國的限制級）電影史上最高開片成績。昨曝光的初步估算票房已打破年度最高開片成績，而更精確的數字出爐後，北美開片數字更上一層樓，直接攻上影史北美開片第6名。

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《死侍與金鋼狼》北美首週末（26至28日）票房在上映前就預估能輕鬆突破2億美金（約台幣65.76億元），昨率先曝光的票房則為超出預期的2.05億美金（約台幣67.4億元）。但由於該片週日的表現又超乎預期，北美首週末開片精確票房為2.11億美金（約台幣69.37億元），更上一層樓。

《死侍與金鋼狼》北美開片票房的精確數字出爐，直接攻上影史北美開片第6名。（漫威影業提供）

該片的「北美首週末開片票房名次」也在票房數字上修後，超越首集《復仇者聯盟》及《侏羅紀世界》上升到影史第6名，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》、《蜘蛛人：無家日》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《STAR WARS：原力覺醒》，以及《STAR WARS：最後的絕地武士》，在漫威電影宇宙中排名第4名。

全球首週開片票房也於北美票房更新後修正為4.44億美金（約台幣145.98億），除同樣也是R級電影史上最高開片成績和今年最高的開片成績，更一舉超越《阿凡達：水之道》，成為疫情後全球開片票房第3名，僅次於漫威電影宇宙另兩部探索多重宇宙的《蜘蛛人：無家日》和《奇異博士2：失控多重宇宙》。

台灣方面，電影上映5天直接衝破1億218萬，不僅是今年最高首週開片成績，也是今年唯一首週開片破億電影。《死侍與金鋼狼》持續在台上映中。

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