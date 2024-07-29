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《死侍與金鋼狼》全台破億今年第一！金鋼狼秀哏圖死侍回應示愛

《死侍與金鋼狼》票房稱霸全球，日前在聖地牙哥動漫展造勢無人機煙火秀也超吸睛。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》全台票房正式出爐！電影上週（24日）上映強碰颱風，許多影院連續兩天關門，但仍以兩天開出台幣2416萬空降全台冠軍，截至昨日（28日）全台票房直接衝破1億218萬，不僅是今年最高首週開片成績，也是今年唯一首週開片破億電影。

該片於全球熱賣，北美方面一如外界先前預期，首週末（26至28日）即打破2億美金，創下R級（美國的限制級）電影史上最高開片成績，原先初步估算以2.05億美金（約台幣67.3億元）打破年度開片成績，在影史則排名第8名，不過由於週日表現超乎預期，有望上調至2.1億美金（約台幣68.94億元），直接攻上影史北美開片第6名。

《死侍與金鋼狼》也成為第9部北美首週末就超越2億美金的超強鉅作，同時也是漫威電影宇宙開片第5名，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》、《蜘蛛人：無家日》、《復仇者聯盟：無限之戰》，以及《復仇者聯盟》，不過若是首週開片精準數字上調，也將超越《復仇者聯盟》成為漫威電影宇宙第4名。

全球首週票房初步統計也來到4.38億美金（約台幣143.79億元），同樣是全球年度最高開片成績、史上最高R級電影全球開片成績。同時也是疫情後第4高的全球開片票房，僅次於《蜘蛛人：無家日》、《奇異博士2：失控多重宇宙》，以及《阿凡達：水之道》，除證明死侍歷年來急遽竄升的超高人氣，也讓金鋼狼再展始終不減的無敵魅力。

休傑克曼重現金鋼狼哏圖慶祝《死侍與金鋼狼》稱霸全球票房。（翻攝自IG）

萊恩雷諾斯在社群放上死侍看著「休傑克曼照片」的圖示愛。（翻攝自Facebook）

此外，該片更榮獲全球影迷的超高分好評，爛番茄觀眾給出97%超高評價、CinemaScore也贏得觀眾A的優秀好評，而「死侍」萊恩雷諾斯與「金鋼狼」休傑克曼得知好票房後仍不忘隔空「示愛」，當休重現哏圖在社群PO文：「《死侍與金鋼狼》是全球票房第一的電影，感謝你們大家！」萊恩立刻放上死侍看著休的照片的圖寫道「我已經在想休了！」並加上屬於「狼情侍意」的紅黃愛心。《死侍與金鋼狼》全台持續上映中。

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