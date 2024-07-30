福原愛評奧運桌球招認：我不行了！抱中國大腿仍被嗆：不想看出軌的

福原愛談奧運桌球，卻遭中國網民嗆聲。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕巴黎奧運引起關注，福原愛近期也頻頻在社群談論奧運話題，身為日本人，她卻頻頻誇讚中國隊，為中國隊加油，不但讓日媒傻眼，還有中國網民發問：「妳怎麼不多多關注日本隊？」

《東京體育》報導提到，福原愛發表的「希望中國國家隊能頂住壓力」，為中國隊助威成為熱門話題，也被中國媒體報導，並談到福原愛在社群媒體上寫道：「我第一天看了第一場比賽，隔著螢幕都能感受到大家的緊張，讓我起雞皮疙瘩，希望中國國家隊能頂住這個壓力。」

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福原愛談奧運桌球，不斷抱中國大腿。（翻攝自微博）

福原愛先是評論日本代表隊張本智和和早田希娜在混雙首輪意外輸給北韓組合的情況，談到：「我們在得分方面有點保守，而且我們給了對方機會。」

之後福原愛又看了中國隊孫穎莎和王楚欽的混雙比賽，她大讚：「真是太厲害了，不愧是中國隊！」儘管猛抱中國大腿，但卻有中國網民嗆她：「不想看見這個出軌的！」實在尷尬。

另外福原愛也談到：「我的運動生涯真的不容易，中國隊的大魔王真的一個接著一個出現，我真的太辛苦，我再出來也不行。」

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