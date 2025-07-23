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娛樂 最新消息

吳宗憲揭「黃子佼拍裸照黑歷史」 一通關鍵電話讓他疏遠大小S

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（22）日傳出吳宗憲日前在中國直播時爆出「沒家教的壞蛋」言論，外界一度解讀他是在暗批大小S，甚至揣測與女兒吳姍儒代班《小姐不熙娣》、金鐘獎報名之爭有關。對此，吳宗憲稍早親上火線開直播澄清，強調「我罵的是黃子佼，不是大小S」，更揭露多年來與黃子佼徹底斷交的原因。

藝人吳宗憲開直播回應。（翻攝臉書）藝人吳宗憲開直播回應。（翻攝臉書）

吳宗憲在直播中提到，早年在台視工作時，曾接到黃子佼一通電話，對方請他「口下留情」，表示自己只是找小模拍泳裝照，是場誤會。沒想到掛掉電話後，連續有三家媒體記者找上門詢問：「你知道黃子佼拍裸照的事嗎？」吳宗憲驚覺不對勁，直言：「這個人很糟糕，我從那時候起就決定不要跟他往來。」

吳宗憲更指出：「黃子佼當時的女友是誰？你們懂意思吧？」暗指當時對方與小S的關係。他強調多年來從未與大小S或黃子佼有通話往來，僅偶有WhatsApp文字訊息，關係疏遠。他也重申，日前中國直播影片都有留存，自己說的話絕對指向黃子佼，並不是徐家姐妹。

對於當年未挺身揭發黃子佼行徑，吳宗憲表示：「我很早就為這件事道歉，我當年確實沒有道德勇氣。」他坦言，身為有女兒的父親，對於事件的嚴重性更能體會，未來也絕對與黃子佼劃清界線：「這輩子不會跟這種人往來，也從未跟他吃過一頓飯。」

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