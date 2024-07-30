「霸總專業戶」眼鏡造型帥瘋 魏哲鳴最希望「這部位」增長3公分

魏哲鳴在《完美先生和差不多小姐》的眼鏡造型被讚帥。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕魏哲鳴在都市愛情劇《完美先生和差不多小姐》飾演高冷禁慾系男神教授「章斯年」，劇中因為爺爺生病且時日不多，想完成「看孫子結婚」的心願，於是他與統計系女學生徐若晗簽訂為期一年的契約婚姻，兩人在同居生活中從相識到相戀，最後順利延長契約攜手共度餘生。

徐若晗在《完美先生和差不多小姐》飾演天真大學生「雲舒」。（愛爾達電視提供）

魏哲鳴劇中西裝加眼鏡的扮相掀起不少話題，甚至還有粉絲希望他能「眼鏡半永久」一直維持這樣的造型，他相當寵粉地說：「我私下的風格比較運動、休閒風一點，也可能是因為拍戲時正裝穿太多了，如果大家喜歡我戴眼鏡，那之後可以常常做這個造型，我自己覺得戴上眼鏡後比較斯文、真的就像章教授的感覺，不戴眼鏡的時候就是魏哲鳴，比較陽光、溫暖一點。」

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魏哲鳴（右）在《完美先生和差不多小姐》甜搭徐若晗（左）。（愛爾達電視提供）

魏哲鳴和徐若晗有多場甜蜜吻戲，不論是婚禮吻、幻想吻、電話吻、櫥櫃吻每場都甜度破表，被問到拍吻戲是否會感到害羞時，只見魏哲鳴一秒章斯年教授身上，認真地解釋：「首先我跟大家說說拍吻戲的周邊環境是什麼樣子，其實會很緊張、會覺得害羞的原因是…真的身邊有太多工作人員了！鏡頭裡只有兩個人深情熱吻，但其實我們身邊站了很多燈光組、攝影組的大哥們、彪形大漢，所以在那個環境之下，當兩個人要忘情接吻時，大家其實都抱著『看好戲』的心情，這時候真的會覺得很害羞，所以章斯年會耳朵突然很紅，也是有這個原因。」

魏哲鳴（右）在《完美先生和差不多小姐》先婚後愛甜娶徐若晗（左）。（愛爾達電視提供）

《完美先生和差不多小姐》的「章斯年教授」也被封為「最佳男友範本」，魏哲鳴覺得「章斯年」就像是一隻刺蝟，雖然平時生人勿近、但其實內心還是很溫暖的人，如果真的要吐槽他的話，「那應該是他真的太龜毛了，古板和龜毛都可以是章老師的代名詞吧」；據悉，他也是演藝圈中出名的「愛鞋成痴收藏達人」，他曾在訪問中提到如果身體某個部位能增長三公分的話，最希望是「小腿根」的那個部分，原因竟是「我很羨慕小腿根特別細長的人，他們穿球鞋一定很好看。」《完美先生和差不多小姐》8月1日起，週一至週五晚間七點，於愛爾達影劇台播出。

魏哲鳴（右）在《完美先生和差不多小姐》搭檔徐若晗（左）。（愛爾達電視提供）

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