晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「霸總專業戶」眼鏡造型帥瘋 魏哲鳴最希望「這部位」增長3公分

魏哲鳴在《完美先生和差不多小姐》的眼鏡造型被讚帥。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕魏哲鳴在都市愛情劇《完美先生和差不多小姐》飾演高冷禁慾系男神教授「章斯年」，劇中因為爺爺生病且時日不多，想完成「看孫子結婚」的心願，於是他與統計系女學生徐若晗簽訂為期一年的契約婚姻，兩人在同居生活中從相識到相戀，最後順利延長契約攜手共度餘生。

徐若晗在《完美先生和差不多小姐》飾演天真大學生「雲舒」。（愛爾達電視提供）

魏哲鳴劇中西裝加眼鏡的扮相掀起不少話題，甚至還有粉絲希望他能「眼鏡半永久」一直維持這樣的造型，他相當寵粉地說：「我私下的風格比較運動、休閒風一點，也可能是因為拍戲時正裝穿太多了，如果大家喜歡我戴眼鏡，那之後可以常常做這個造型，我自己覺得戴上眼鏡後比較斯文、真的就像章教授的感覺，不戴眼鏡的時候就是魏哲鳴，比較陽光、溫暖一點。」

魏哲鳴（右）在《完美先生和差不多小姐》甜搭徐若晗（左）。（愛爾達電視提供）

魏哲鳴和徐若晗有多場甜蜜吻戲，不論是婚禮吻、幻想吻、電話吻、櫥櫃吻每場都甜度破表，被問到拍吻戲是否會感到害羞時，只見魏哲鳴一秒章斯年教授身上，認真地解釋：「首先我跟大家說說拍吻戲的周邊環境是什麼樣子，其實會很緊張、會覺得害羞的原因是…真的身邊有太多工作人員了！鏡頭裡只有兩個人深情熱吻，但其實我們身邊站了很多燈光組、攝影組的大哥們、彪形大漢，所以在那個環境之下，當兩個人要忘情接吻時，大家其實都抱著『看好戲』的心情，這時候真的會覺得很害羞，所以章斯年會耳朵突然很紅，也是有這個原因。」

魏哲鳴（右）在《完美先生和差不多小姐》先婚後愛甜娶徐若晗（左）。（愛爾達電視提供）

《完美先生和差不多小姐》的「章斯年教授」也被封為「最佳男友範本」，魏哲鳴覺得「章斯年」就像是一隻刺蝟，雖然平時生人勿近、但其實內心還是很溫暖的人，如果真的要吐槽他的話，「那應該是他真的太龜毛了，古板和龜毛都可以是章老師的代名詞吧」；據悉，他也是演藝圈中出名的「愛鞋成痴收藏達人」，他曾在訪問中提到如果身體某個部位能增長三公分的話，最希望是「小腿根」的那個部分，原因竟是「我很羨慕小腿根特別細長的人，他們穿球鞋一定很好看。」《完美先生和差不多小姐》8月1日起，週一至週五晚間七點，於愛爾達影劇台播出。

魏哲鳴（右）在《完美先生和差不多小姐》搭檔徐若晗（左）。（愛爾達電視提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中