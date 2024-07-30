陳孝萱《意外室友》行竊20萬「當場被抓包」 兒子發現「案外案」後悔莫及

陳孝萱（右）在《我的意外室友》與姚淳耀（左）飾演母子，我行我素的個性令人捉摸不定。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳孝萱在華視、公視台語台輕喜劇《我的意外室友》，飾演姚淳耀的媽媽「秋月」，她將兒子的室友兼房東楊麗音認成是幫傭，場面既尷尬又爆笑。

如何詮釋從屋主被當成幫傭角色的無奈情感，楊麗音表示其實就很像是現實生活幫朋友說謊的感覺，當下大家都要演的一本正經、煞有介事，都必須要相信有這件事情的存在，只是其實心裡都知道不是這樣。談到現實生活中會不會替朋友留面子圓謊，嚴正嵐則說現實生活中比較沒有這樣的經驗，但如果有朋友需要面子，應該是會配合不戳破，但自己不會主動去撒謊。

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陳孝萱（左）在《我的意外室友》將房東楊麗音（右）誤認是兒子家的幫傭。（華視、公視台語台提供）

陳孝萱劇中拿走張寗還給嚴正嵐的20萬現金，卻被楊麗音無意間撞見，兩人也因此爆發了小衝突。楊麗音回想與陳孝萱對戲的感覺，她說原本陳孝萱呈現出與她爭辯的感覺，但導演希望呈現出更做自己的氣場，陳孝萱也轉而表現出「因為本來就是這樣的相處模式，所以不須要做出任何辯駁」的感覺。

陳孝萱在《我的意外室友》飾演姚淳耀的媽媽。（華視、公視台語台提供）

談到如何看待陳孝萱角色「秋月」我行我素、自我主義強烈的個性，楊麗音認為秋月是一個很棒的角色典型，導演沒有把她設定成約定俗成的「壞女人或壞媽媽」形象，現實中的女性常因社會期待被框架束縛，認為一個媽媽就一定要為兒子、家人犧牲，秋月做自己的形象設定，讓她非常喜歡。

另外，劇情中出現揪心一幕，姚淳耀發現媽媽陳孝萱將20萬現金拿走後，心情十分傷心，在情緒的催化下與楊麗音爆發口角，直到最後才發現楊麗音默默守護自己的真相，他才感到後悔莫及懊惱不已，充滿情緒張力的場景也讓觀眾直呼：「實在太虐心」。

楊麗音（右）在《我的意外室友》發現陳孝萱（左）將姚淳耀的存款拿走，兩人因而爆發口角衝突。（華視、公視台語台提供）

談到因衝動無意間傷害親朋好友的經驗，嚴正嵐表示覺得會發生這類事情，往往是因為對方是自己最親密的家人或是讓自己很有安全感的人，知道對方是可以讓自己這樣放肆也不會離開，才會口不擇言傷害最親密的人。她也認為這場戲也顯現出楊麗音飾演的「阿春姨」對姚淳耀來說已經是比媽媽還要更像媽媽的人。像自己就會對先生還有媽媽不小心說出太難聽的話，不過幸好他們都知道是因為她會在情緒當下把事情看得太負面，所以事後道歉也會欣然接受。

楊麗音（左）在《我的意外室友》整夜陪伴受傷的姚淳耀。（華視、公視台語台提供）

《我的意外室友》述說幾位房仲業務與年長鄰居相處的生活故事，以精彩的劇情和爆笑的內容深獲觀眾喜愛。由知名導演洪伯豪、黃駿傑執導，並由資深編劇汪秀賢擔任製作人，共同率領製作團隊與堅強演員陣容姚淳耀、楊麗音、嚴正嵐、馬力歐、百白、李冠毅、陳立庭、蔡昌憲、張寗、陳孝萱、楊烈等人演出。

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