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娛樂 電影

成龍、金喜善新作《傳說》桃園亮相！中國爆笑喜劇登台

桃園電影節搶先全台放映成龍最新鉅作《傳說》。（桃園電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第11屆桃園電影節將於8月登場，今（29）公開多部強檔片單，包括成龍最新鉅作《傳說》、中國職場諷刺喜劇《年會不能停》等片登台放映；大愛劇集《血・拾人生》和《在光裏的人》也將首映前兩集。

成龍2005年以《神話》寫下全球票房美金1億2000萬（約台幣39億元）的傲人成績，片中成龍、金喜善合作成為佳話，共譜跨越兩千年的愛情故事感動許多觀眾。

本次桃影「特別放映」單元選擇全台首映的《傳說》正是《神話》續集，由成家班老朋友、「神話」導演唐季禮執導，成龍再次全副武裝披掛上陣，集合張藝興、李治廷、竇驍等人，更找回金喜善驚喜客串。

中國職場爆笑喜劇《年會不能停》描寫荒唐社畜生活。（桃園電影節提供）

被選為「2023年中國十大影響力電影」之一的《年會不能停》是齣職場爆笑喜劇，由導演董潤年執導，搞笑天王大鵬、白客主演，描述一名陰錯陽差從小鎮工廠高升進總公司的社畜，揭開光鮮亮麗背後的職場醜態與無奈。

《年》片最令台灣觀眾驚喜的，是選用已故歌手張雨生的成名曲《我的未來不是夢》貫穿全片，以當代手法改編為全新版本重新演繹，巧思設計令人拍案叫絕。第11屆桃園電影節將在8月16日到29日舉行。

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