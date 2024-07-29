曾愷玹遭導演粗口辱罵 被說「不會演戲」很受傷...委屈落淚

曾愷玹（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾愷玹今（29日）出席鹼性水影音藝術展，她近期在恐怖影集《都市懼集》因美貌遭妒而惹禍上身，她表示私底下不曾因美貌招來厄運，笑說可能是自己的神經過於大條，沒有察覺到，平常也不看網友評論，所以不在意負評，「做好自己的工作就好。」

曾愷玹求學時，曾因被男同學喜歡而被其他班的女同學排擠、當空氣，坦言會有感覺，但她也沒有想跟對方示好，「反正我就是孤癖的人，自己也OK。」至於出社會後，則沒有這些問題，她謙虛說：「可能是我不夠漂亮，我要檢討。」

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曾愷玹（記者潘少棠攝）

曾愷玹談到，入行時曾被前輩提點，「如果有10個人喜歡妳，就要有心理準備，有100個人討厭妳。」她把這句話聽進去，並建立超強的心理素質，然而最令她受傷的一句話，是新人時期被說「不會演戲」這件事，「那時我很受傷，我不是科班出生，我對演戲很陌生。」

曾愷玹透露，那部戲的導演對她相當嚴格，「我現在很感謝他那時候罵我，到最後我才發現，他的罵不是真的罵，是為我好、希望我可以學更多的東西。他很兇，說話很大聲，會罵一些髒話，但不是對著我罵，其實他是在教我，因為我的個性比較少被罵，而且還是被導演罵，晚上回家讀劇本的時候，還有餘韻在，我在現場不哭，回家再哭。」被問是否為《不能說的．秘密》的導演周杰倫，她聽到後連忙否認。

愷玹和藝廊經營者陳冠宇結婚11年，育有10歲女兒，她表示女兒正處於崇拜媽媽的年紀，會上網搜尋「曾愷玹」，覺得媽媽當藝人很厲害，有次看到吳克群的MV《牽牽牽手》，竟好奇問：「妳怎麼跟別的男生抱抱？親別的男生？」讓她哭笑不得，至於女兒在校會炫耀媽媽是明星？曾愷玹說不會，笑說：「因為女兒同學的媽媽也是明星，是一位歌手。」

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