〔記者廖俐惠/綜合報導〕第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間今天(3日)舉行,今年由康納歐布萊恩(Conan O'Brien)首扛主持棒,最佳男配角由上屆得主小勞勃道尼頒獎給曾演過《小鬼當家》的男星基倫克金,他以電影《跳痛之旅》率先開胡。



最佳男配角

《跳痛之旅》基倫克金(Kieran Culkin)

請繼續往下閱讀...

基倫克金奪下最佳男配角。(美聯社)

最佳動畫長片

《喵的奇幻漂流》

最佳動畫短片

《In the Shadow of the Cypress》

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法