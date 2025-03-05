馬斯克知道嗎？王大陸讓「特斯拉車門怎麼開」登熱搜

王大陸登上社會新聞，引起網友高度討論。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕這幾天電動車特斯拉引起高度討論，原因竟是涉及教唆打人的王大陸疑似因為搭Uber時一度不會開特斯拉車門而火氣大，這也讓「特斯拉車門怎麼開」話題登上熱搜。

特斯拉近日因王大陸事件受到討論。（記者陳慧玲攝）

相關新聞：（影音）特斯拉紀錄器曝光！ 王大陸「怒視＋比中指」態度囂張

請繼續往下閱讀...

特斯拉大老闆馬斯克若是知道這件事，不知道會做何感想？倒是網友討論熱烈，還有人拍照片、影片「示範教學」，社群上甚至有小男孩、小女孩在家長安排下親自打開特斯拉車門，強調輕鬆容易，疑似在嘲諷王大陸不會開特斯拉車門這件事。

特斯拉隱藏式門把要怎麼開，引起網友熱烈討論。（記者陳慧玲攝）

網友笑談，特斯拉隱藏式門把，只要用拇指按一下較寬的地方，把手就會彈出，可以輕鬆開門，「教學影片」一支一支出現，網友也評論，不管怎樣，王大陸也不能因為打不開特斯拉車門就暴怒。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法