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馬斯克知道嗎？王大陸讓「特斯拉車門怎麼開」登熱搜

王大陸登上社會新聞，引起網友高度討論。（翻攝自IG）王大陸登上社會新聞，引起網友高度討論。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕這幾天電動車特斯拉引起高度討論，原因竟是涉及教唆打人的王大陸疑似因為搭Uber時一度不會開特斯拉車門而火氣大，這也讓「特斯拉車門怎麼開」話題登上熱搜。

特斯拉近日因王大陸事件受到討論。（記者陳慧玲攝）特斯拉近日因王大陸事件受到討論。（記者陳慧玲攝）

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特斯拉大老闆馬斯克若是知道這件事，不知道會做何感想？倒是網友討論熱烈，還有人拍照片、影片「示範教學」，社群上甚至有小男孩、小女孩在家長安排下親自打開特斯拉車門，強調輕鬆容易，疑似在嘲諷王大陸不會開特斯拉車門這件事。

特斯拉隱藏式門把要怎麼開，引起網友熱烈討論。（記者陳慧玲攝）特斯拉隱藏式門把要怎麼開，引起網友熱烈討論。（記者陳慧玲攝）

網友笑談，特斯拉隱藏式門把，只要用拇指按一下較寬的地方，把手就會彈出，可以輕鬆開門，「教學影片」一支一支出現，網友也評論，不管怎樣，王大陸也不能因為打不開特斯拉車門就暴怒。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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