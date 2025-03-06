凌濤「F先生」是他？天菜網紅急撇清：不排除提告

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨智庫副執行長凌濤日前遭媒體爆料，曾背著孕妻與「F先生」聊天，不僅傳送自己的私密照，還向對方索取色照，儘管他對此駁斥是不實指控，仍引社會熱議。然而，報導中的「F」成為外界矚目的焦點，網友開始揣測其身分，其中一名天菜網紅被點名，嚇得緊急發聲澄清。

網友猜測凌濤（左）聊天對象是天菜網紅范綱皓（右），他急忙澄清。（資料照、翻攝自IG）

凌濤4日遭媒體踢爆，曾經涉嫌傳私密照片騷擾友人、對婚姻不忠。對此，他在國民黨中央黨部召開記者會喊冤，駁斥報導內容都是捏造、造謠、移花接木、杜撰故事，且內容邏輯不通、錯誤百出。他也對爆料媒體與民進黨嗆聲：「放馬過來！」會「加倍奉還」，自己絕對不會因為人格毀滅，不繼續正面迎擊。

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范綱皓發文澄清。（翻攝自Threads）

值得注意的是，當時媒體報導並未提及當事人性別，僅以「F」代稱，沒想到凌濤脫口說出「F先生」，引起外界好奇其身分。不少網友點名「F先生」就是曾任民進黨青年發展部副主任及網路社群中心主任的天菜網紅范綱皓，且網路只要搜尋其名字就會出現「范綱皓凌濤」的關鍵字，嚇得他緊急發聲：「我不是F先生！我真的是不排除提告！召開國際記者會！」

網上搜尋范綱皓即會出現「范綱皓凌濤」。（翻攝自Threads）

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