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娛樂 最新消息

佐藤麻衣斷開王泉仁2年 婚變導火線首曝光

麻衣（左）與王泉仁於2023年4月離婚。（資料照）麻衣（左）與王泉仁於2023年4月離婚。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日星佐藤麻衣2014年閃嫁已故台塑集團創辦人王永慶長孫、宏仁集團總裁王文洋長子王泉仁，婚後生下1子，不過2人已在2023年離婚，外界都很好奇這段似王子與公主的婚姻，為何會在短短9年畫下句點。

隨著時間流逝，麻衣重回單身已近2年，她卻絕口不提當年為何與王泉仁簽字離婚，據了解，主因就是兒子，傳聞麻衣生下小孩後，與王泉仁的關係開始漸行漸遠。

最讓麻衣好友們不忍的是，麻衣和王泉仁結婚隔年生下小孩，2人就不再甜蜜恩愛，等於王泉仁長期讓麻衣獨守空閨，讓這段婚姻有近8年名存實亡。

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佐藤麻衣2023年4月斷開王泉仁，但最讓她痛心的是，回到日本要獨自養育兒子，王泉仁卻只願意付每月6萬元贍養費。據悉，當時2人打離婚官司，王泉仁找了打婚姻訴訟權威律師，對支付贍養費精算到連外人都看呆，王泉仁在法庭攻防戰自稱普通上班族，只願付給麻衣每月6萬元贍養費，得知這一結果，她除了接受卻也痛訴王泉仁絕情。

麻衣無奈向親友嘆說：「恨也沒用。」儘管在日本生活過得辛苦，麻衣仍努力迎接更美好緣分，想起離婚那年，她難過表示：「2023年對我個人來說是變化很大的一年，我不多說。」表示現在最重要的就是家人，也說會繼續孝順，「我不會讓我父母擔心傷心難過，兒子，我和他每天快樂，繼續過著美好的日子；我也會支持朋友，支持工作夥伴，想念所有跟我相遇的人。」

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