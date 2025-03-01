方大同抗病5年離世！小S發聲悼念 《康熙》片段成追憶

方大同（左）昔上《康熙來了》示範變魔術。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕金曲歌王方大同今（1）驚傳噩耗，經紀公司「賦音樂」發聲明證實，他不敵病魔離世，享年41歲，消息震驚外界。對此，小S稍早也在社群上發出黑白圖悼念。

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小S發出黑底白字的「R.I.P.」悼念方大同，方大同生前曾上過《康熙來了》還曾變魔術給小S看，該集也成為網友們追憶的片段之一，網友們看到小S發文後也都紛紛留言表示不捨。

小S發文悼念。（翻攝自IG）

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事實上，這次方大同死訊和大S逝世消息一樣都是先在網路傳開，Threads上的網友在2天前發文：「好震驚，夢到朋友跟我說有一個40多歲音樂才子在美國病逝了，夢到的夢到的。」引來網友議論紛紛，不少網友猜測可能是方大同，沒想到竟一語成讖，不過方大同經紀人否認是在美國病逝一說。

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