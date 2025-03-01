晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

方大同抗病5年離世！小S發聲悼念 《康熙》片段成追憶

方大同（左）昔上《康熙來了》示範變魔術。（翻攝自YT）方大同（左）昔上《康熙來了》示範變魔術。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕金曲歌王方大同今（1）驚傳噩耗，經紀公司「賦音樂」發聲明證實，他不敵病魔離世，享年41歲，消息震驚外界。對此，小S稍早也在社群上發出黑白圖悼念。

相關新聞：方大同驟逝！陶晶瑩悲痛公開「最後對話」：全家都哭了

小S發出黑底白字的「R.I.P.」悼念方大同，方大同生前曾上過《康熙來了》還曾變魔術給小S看，該集也成為網友們追憶的片段之一，網友們看到小S發文後也都紛紛留言表示不捨。

小S發文悼念。（翻攝自IG）小S發文悼念。（翻攝自IG）

相關新聞：方大同病逝藝人同哀！柯佳嬿謝音樂陪伴 王心凌：天使回歸天堂

事實上，這次方大同死訊和大S逝世消息一樣都是先在網路傳開，Threads上的網友在2天前發文：「好震驚，夢到朋友跟我說有一個40多歲音樂才子在美國病逝了，夢到的夢到的。」引來網友議論紛紛，不少網友猜測可能是方大同，沒想到竟一語成讖，不過方大同經紀人否認是在美國病逝一說。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中