晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣DJ大賽冠軍前進巴黎奧運！真面目曝光 竟是拔河體保生

VJ feiiic＆DJ QuestionMark演出。（DJ QuestionMark 提供 : 劉千鈺攝影）

〔記者張釔泠／台北報導〕DMC 世界 DJ 大賽台灣冠軍 DJ QuestionMark作為台灣代表之一，擔綱巴黎文化奧運台灣館的首日開場演出，雖然現場雨勢不斷，仍然澆不熄觀眾的熱情，約近千樂迷到場欣賞 DJ QuestionMark 表演。

DJ QuestionMark 以多年來在各國演出及生活的回憶碎片為靈感，揉合Jazz、Glitch Hop、Drum&Bass 等多種音樂風格呈現演出，以自己的原創歌曲〈Story Begin〉、〈Let’s Go〉等拉開序幕，演出中段他更精選了多位台灣音樂人如壞特?te〈睡不著〉、YELLOW 黃宣〈道〉、頑童MJ116〈辣台妹〉、潮州土狗〈50元檳榔〉等歌曲；同時音樂搭配著 VJ feiiic 精心的影像設計，不僅以台灣人熟知的國語作業簿形式，在螢幕上放出偌大的「巴黎你好」以及注音標示引發在場台灣觀眾共鳴之外，也把台灣招牌林立的街景搬上螢幕。

演出影像以國語作業簿形式呈現「巴黎你好」 帶來視覺聽覺雙重享受.。（DJ QuestionMark 提供 : 劉千鈺攝影）

演出尾聲， DJ QuestionMark 更帶來與饒舌女聲 Majin 合作的新曲〈LDR〉，歌曲主題圍繞「異鄉人」， DJ QuestionMark 過去十年在歐洲發展、最後搬回台灣；而 Majin 則是從德國回到台灣、再搬去成都，兩人以漂泊在外的心境與經驗為題，共同寫下了這首創作，不僅觸動台下異鄉遊子，也讓外國觀眾隨著音樂節奏盡情舞動。

而後 DJ QuestionMark 也帶來招牌演出〈Flute Loop〉，將 DJ 演出融合長笛演奏，讓現場觀眾為之驚艷。最後 DJ QuestionMark 更精選蛋堡的歌曲〈過程〉、〈經典〉為演出作結，期許每位運動員都能成為賽場上的「超經典」。

外國觀眾隨著DJ QuestionMark音樂節奏盡情舞動。（DJ QuestionMark 提供 : 劉千鈺攝影）

DJ QuestionMark 表示整個演出代表了他在過去走跳海外發展，最後回到台灣的心路歷程，包含 2019 年因為疫情被迫從英國搬回台灣、多年前在巴黎 La Villette（拉維萊特）第一次演出，以及各國的文化差異與衝擊等。此外，DJ QuestionMark 也表示很榮幸能參與 2024 巴黎文化奧運演出，「我以前其實是拔河體保生，對於體育賽事有一定的熱情，因此能接到巴黎文化奧運演出真的非常開心！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中