台灣DJ大賽冠軍前進巴黎奧運！真面目曝光 竟是拔河體保生

VJ feiiic＆DJ QuestionMark演出。（DJ QuestionMark 提供 : 劉千鈺攝影）

〔記者張釔泠／台北報導〕DMC 世界 DJ 大賽台灣冠軍 DJ QuestionMark作為台灣代表之一，擔綱巴黎文化奧運台灣館的首日開場演出，雖然現場雨勢不斷，仍然澆不熄觀眾的熱情，約近千樂迷到場欣賞 DJ QuestionMark 表演。

DJ QuestionMark 以多年來在各國演出及生活的回憶碎片為靈感，揉合Jazz、Glitch Hop、Drum&Bass 等多種音樂風格呈現演出，以自己的原創歌曲〈Story Begin〉、〈Let’s Go〉等拉開序幕，演出中段他更精選了多位台灣音樂人如壞特?te〈睡不著〉、YELLOW 黃宣〈道〉、頑童MJ116〈辣台妹〉、潮州土狗〈50元檳榔〉等歌曲；同時音樂搭配著 VJ feiiic 精心的影像設計，不僅以台灣人熟知的國語作業簿形式，在螢幕上放出偌大的「巴黎你好」以及注音標示引發在場台灣觀眾共鳴之外，也把台灣招牌林立的街景搬上螢幕。

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演出影像以國語作業簿形式呈現「巴黎你好」 帶來視覺聽覺雙重享受.。（DJ QuestionMark 提供 : 劉千鈺攝影）

演出尾聲， DJ QuestionMark 更帶來與饒舌女聲 Majin 合作的新曲〈LDR〉，歌曲主題圍繞「異鄉人」， DJ QuestionMark 過去十年在歐洲發展、最後搬回台灣；而 Majin 則是從德國回到台灣、再搬去成都，兩人以漂泊在外的心境與經驗為題，共同寫下了這首創作，不僅觸動台下異鄉遊子，也讓外國觀眾隨著音樂節奏盡情舞動。

而後 DJ QuestionMark 也帶來招牌演出〈Flute Loop〉，將 DJ 演出融合長笛演奏，讓現場觀眾為之驚艷。最後 DJ QuestionMark 更精選蛋堡的歌曲〈過程〉、〈經典〉為演出作結，期許每位運動員都能成為賽場上的「超經典」。

外國觀眾隨著DJ QuestionMark音樂節奏盡情舞動。（DJ QuestionMark 提供 : 劉千鈺攝影）

DJ QuestionMark 表示整個演出代表了他在過去走跳海外發展，最後回到台灣的心路歷程，包含 2019 年因為疫情被迫從英國搬回台灣、多年前在巴黎 La Villette（拉維萊特）第一次演出，以及各國的文化差異與衝擊等。此外，DJ QuestionMark 也表示很榮幸能參與 2024 巴黎文化奧運演出，「我以前其實是拔河體保生，對於體育賽事有一定的熱情，因此能接到巴黎文化奧運演出真的非常開心！」

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