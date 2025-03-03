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孫協志離婚10年宣布再婚 前妻韓瑜反應曝光！

孫協志與夏宇童登記結婚。（翻攝臉書）孫協志與夏宇童登記結婚。（翻攝臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫協志2015年與韓瑜離婚，10年後宣布與小他10歲的夏宇童登記結婚。對於前夫再婚，韓瑜不願多談，她透過經紀人表示：「沒有回應，謝謝。」

孫協志與韓瑜離婚後，傳出導火線與婆媳、生育、經濟方面有關，韓瑜曾表示，與前夫完全沒聯絡，直言：「沒有什麼好聯絡，因為我覺得檯面上的場面有點難看。」2020年孫協志爆出與夏宇童熱戀，前妻韓瑜也沒好氣回：「不甘我的事。」她也表示兩人的生活早已分開，孫協志想怎麼過，都是他的事，「不要再寫我是誰的前妻，可以把他名字去掉嗎？不需要他的痕跡再在我生命中走過。」希望兩人別再有瓜葛。

孫協志與夏宇童交往5年，被拍到多次約會，兩人始終打死不認戀情，不僅以「好童協」互稱，還經常在共同經營的YT頻道放閃，他甚至還為了女友怒噴媒體，如今以「童協不再只是好朋友」宣布戀情修成正果，孫協志寫道：「從今天開始，童協不再只是好朋友！過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在，更添了一份家人的羈絆與責任。」

對於選擇3月3日登記的原因，孫協志說：「2025年的某一天，清晨醒來，隨手翻開行事曆，目光停在三月三日，這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出兩個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！所以我們決定選在這天登記。」

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