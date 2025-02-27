「仁川女神」金渡娥 驚吐台韓啦啦隊薪水相差20倍

有「仁川女神」之稱的啦啦隊員金渡英加入富邦悍將Fubon Angels。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕新加入富邦悍將Fubon Angels的韓籍啦啦隊員金渡娥，在韓國擁有「仁川女神」美稱，日前她和韓國啦啦隊「第一代傳奇女神」裴垂鉉一起上節目，聊到啦啦隊文化，甚至還忍不住說出台、韓啦啦隊薪水差距，竟高達20倍，讓網友驚呼：當然要到台灣！

金渡英（左）和韓國啦啦隊「第一代傳奇女神」裴垂鉉上節目。（翻攝自YouTube）

金渡娥和裴垂鉉近日上節目《SuToVe League》，談到啦啦隊的收入，金渡娥表示在台灣啦啦隊的收入大概是韓國的20倍，她也強調兩地球場應援的薪水其實差不多，主要差距在於台灣擁有更多商業活動機會，所以相較之下酬勞高出許多。

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金渡英表示台、韓啦啦隊收入可以相差到20倍之多。（翻攝自IG）

裴垂鉉也附和，並不是所有的啦啦隊員到台灣都有相同待遇，還要取決於人氣及經歷。韓國網友看到節目片段後，紛紛表示：李多慧在台灣拍了超多廣告，如果是我也會選擇去台灣。

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