奧斯卡派對有人點光明燈 肯爺前女友三點全露

肯爺前女友茱莉亞福克斯穿著透明薄紗，僅利用頭髮遮住重要部位。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕先前在葛萊美獎「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）與辣妻碧昂卡森瑟瑞讓現場震撼，碧昂卡穿著可見三點的透視服、挽著肯爺的手在紅毯亮相。無獨有偶，今（3）在奧斯卡派對上，肯爺的前女友茱莉亞福克斯也玩同一招，她穿著透明薄紗幾乎全裸，只用頭髮遮住部分位置，讓人好奇為何肯爺的女人都不大愛穿衣服？

肯爺前女友茱莉亞福克斯的服裝在奧斯卡派對上引起震撼。（路透）

地97屆奧斯卡頒獎典禮今日完美落幕，各界名人也盛裝出席《Vanity Fair》奧斯卡派對，作風大膽的茱莉亞福克斯穿著膚色薄紗就現身，胸前兩點一覽無遺，下半身的重要部位則用頭髮巧妙遮住。這場景讓人覺得似曾相識，因為葛萊美獎上，肯爺辣妻也做過差不多的舉動。

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上個月肯爺和碧昂卡出席葛萊美獎，習慣用暴露打扮強搶新聞版面的碧昂卡，大膽在紅毯上脫下毛皮大衣，裏頭的膚色薄紗露出來，車頭燈也突然啟動，嚇壞眾人。

肯爺（左）與辣妻碧昂卡先前在葛萊美獎就玩過這一招。（法新社）

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