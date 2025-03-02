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娛樂 歐美

身價是泰勒絲兩倍！ 好萊塢最有錢女星是個C咖

美國流行天后泰勒絲身家約16億美元（約新台幣526.7億元）。（歐新社）美國流行天后泰勒絲身家約16億美元（約新台幣526.7億元）。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢有個神祕的富婆女星，她的身價是「流行天后」泰勒絲的兩倍，但是提起她的名字，卻有很多人會問：「她是誰？」這個人就是《龍捲風》女配角潔咪葛茲，她的身家至少30億美元（約新台幣987.6億元）。

走紅超過30年的男星湯姆克魯斯財產約有6億美元（約新台幣197.5億元）、李奧納多狄卡皮歐財產約3億美元（約新台幣98.76億元）、布萊德彼特財產4億美元（約新台幣131.68億元）、編導演全才黑人男星泰勒派瑞財產14億美元（約新台幣460.8億元）、泰勒絲財產約16億美元（約新台幣526.7億元）。

雖然是個好萊塢C咖，但身家至少30億美元（約新台幣987.6億元）的女星潔咪葛茲。（美聯社）雖然是個好萊塢C咖，但身家至少30億美元（約新台幣987.6億元）的女星潔咪葛茲。（美聯社）

在美國幾乎沒有知名度的傑咪，只有《龍捲風》這部作品算是個比較知名作品，她在電影裡甚至都不是女主角，而是個配角。問題來了？傑咪是如何做到身家幾乎與影視女王歐普拉身家不相上下？

潔咪葛茲（左）的老公安東尼瑞斯勒是個投資專家，身家高達百億美元（約新台幣3309億元）。（美聯社）潔咪葛茲（左）的老公安東尼瑞斯勒是個投資專家，身家高達百億美元（約新台幣3309億元）。（美聯社）

雖然傑咪在演藝圈混得不怎麼樣，但她的老公安東尼瑞斯勒卻是個投資專家，身家高達百億美元（約新台幣3309億元），夫妻倆的投資公司非常賺錢，且兩人也買下美國職籃亞特蘭大老鷹隊的部分股權，在職棒密爾瓦基釀酒人野站了小股，成就了財富帝國。

所以就算潔咪是個C咖演員，她一年的收入也相當於茱莉亞羅勃茲拍10幾部電影的片酬，且潔咪的致富之道並不是「嫁個好老公」而已，她自己表示當初嫁給安東尼瑞斯勒是出於「真愛」，真要計較，還算安東尼瑞斯勒娶到了一個有幫夫運的好老婆，因為兩人結婚初期潔咪比較有錢，第一次旅遊及第一棟房子都是潔咪買的。

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