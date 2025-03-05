黃明志點評孫生性騷事件惹議 DK傻眼批「性平意識薄弱」

黃明志（左）點評孫生（中）性騷事件，DK（右）傻眼批評。（資料照、翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手黃明志昨晚上傳影片點評孫生事件，藉此呼籲男性同胞在親密行為時要記得好好保護自己，而Youtuber DK看到後相當不滿，發長文怒嗆。

黃明志分享自己的影片，內容提及2月大事件，其中包含孫生性騷擾爭議，他意有所指寫下：「跟所有男性同胞分享一下... 女生如果要告你強奸/性騷擾/非禮，其實是一件非常簡單的事情... 哪怕好幾年前你跟他做愛開開心心的，幾年後他反過來告你強姦，那你的勝訴率頂多只有0.1%。這是我的律師朋友告訴我的... 」

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黃明志也呼籲：「除非在當時候你有錄音、有拍照、有拍影片，在影片中女生表現的很愛你，很愉悅的樣子... 如果沒有的話，那你就等著坐牢吧！男生記得要好好保護自己哦，當然女生也要...」

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對此，經營頻道「異色檔案」的Youtuber DK看到後相當氣憤，於threads上寫下：「黃明志到底在講什麼？今天判決書寫得很清楚，監視器也有畫面，法院就是根據監視器裡，女生明顯閃躲的行為來判的，結果他在那邊質疑監視器沒收音？要不要先請身邊的人把判決書看完，再來講這些有的沒的？」

此外，DK也質疑黃明志與反骨男孩有關係，「你要嘛是跟反骨男孩有合作過，念舊，不然就是根本不會看判決書，或者你性平意識真的很薄弱，法院判決是根據證據，不是女生說了就算，性侵案的舉證門檻已經很高，很多被害人連提告都困難，哪有什麼0.1%勝訴率這種鬼話？完全沒有根據，這種言論只會讓真正的被害者更難發聲，還讓性犯罪變得好像是男生被冤枉，非常失望。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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