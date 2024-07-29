沈浸式情慾！色色趴整晚高潮「 驚人」卡司曝光了

色色趴卡司。（這方娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台灣首場挑戰最色視聽覺的「色色趴COLORFUL NIGHT」，將在8月31日於新莊ZEPP NEW TAIPEI登場，包括王ADEN、HowZ、「KIRE」凱爾等卡司將輪番上陣大開色界，以沈浸情慾歌單挑逗樂迷，激發視聽快感，打造今夏最具音樂性話題色色派對。

「色色趴」陣容各自擁有吸眾魅力，王ADEN的《想了你六次》在YT累積破千萬點閱，他退伍後心境有不同轉變，除了短髮清爽造型，為了呈現新的演出能量，也特別安排舞蹈課訓練肢體靈活，期待大家來色色趴感受蛻變。

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KIRE。（這方娛樂提供）

日前於英國音樂節上大展情慾魅力、有「行走的春藥」之稱的KIRE，色色趴將率領舞者滿足樂粉視聽享受，是否會展現野獸派肉慾演出，他笑說：「來了就知道！」女饒C.Holly打算靚麗辛辣登場，除了造型上下功夫，也重新編排舞蹈，帶給大家體驗前所未有的性感氣氛，想喚起女孩們心中的辣妹因子。

C.Holly。（這方娛樂提供）

HowZ對色色趴主題相當期待，自曝雖然不是屬於主動撩人的男生，但自信在舞台上演出的模樣絕對會性感爆棚，若要吸引他的注意，香味是他的罩門：「我是香味控，喜歡乾淨身上香香的！」

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