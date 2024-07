趙震雄救火李善均「在悲傷中堅強」 許光漢隔空問候：前輩辛苦了

趙震雄(左起)、劉宰明、金武烈、廉晶雅、許光漢人形立牌、成愉頻、李光洙、金聖喆出席《無路可走:輪盤賭》記者會。(達志影像)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕由趙震雄、劉宰明等人主演的韓劇《無路可走:輪盤賭》(No Way Out : The Roulette)將在31日上線,該劇24日舉行記者會,飾演微笑先生(Mr. Smile)的許光漢因故未能出席,透過影像向大家問好,表達對前輩們的感謝。

首次主演串流平台戲劇的趙震雄率領《無路可走:輪盤賭》的演員,包括劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆等人出席記者會,該劇原先是由李善均飾演男主角刑警「白仲植」,但李善均捲入吸毒風波,後來由好友趙震雄接手,由於是緊急救火,趙震雄準備時間很短,他也不諱言雖然想要表現得很正常,「但事實上並非如此,我非常的傷心,但我想要演得更好,不得不堅強起來,所以我做了很多努力。」

請繼續往下閱讀...

趙震雄在《無路可走:輪盤賭》記者會上提及好友李善均,表情輕鬆,卻坦言拍攝過程很心痛。(達志影像)

首次演出韓劇的許光漢未能出席記者會,現場以人形立牌展示,許光漢也透過影像表示,「非常非常遺憾今天無法到場一起共襄盛舉,真的很可惜沒辦法跟在場前輩們見面,因為在場所有每一位前輩非常照顧我,真的很感謝你們。」許光漢並鞠躬以韓文問候現場演員:「前輩們辛苦了!」

他稱自己在劇中飾演的角色微笑先生(Mr. Smile)是個僱傭殺手,收到任務之後,需要殺掉重刑犯,「非常有趣的故事,我在拍攝的時候非常享受、開心,希望大家可以多多支持這部作品。」飾演重刑犯「金國浩」的劉宰明與許光漢對手戲最多,他稱讚許光漢是個很直率、工作態度很好的演員,讓人很想要照顧、幫助他,對他的表現讚譽有加。《無路可走:輪盤賭》將在31日於Disney+上線。

劉宰明在《無路可走:輪盤賭》中遭到許光漢追殺,稱讚許光漢是個想讓人照顧的好孩子。(達志影像)

