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娛樂 最新消息

趙震雄救火李善均「在悲傷中堅強」 許光漢隔空問候：前輩辛苦了

趙震雄（左起）、劉宰明、金武烈、廉晶雅、許光漢人形立牌、成愉頻、李光洙、金聖喆出席《無路可走：輪盤賭》記者會。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由趙震雄、劉宰明等人主演的韓劇《無路可走：輪盤賭》（No Way Out : The Roulette）將在31日上線，該劇24日舉行記者會，飾演微笑先生（Mr. Smile）的許光漢因故未能出席，透過影像向大家問好，表達對前輩們的感謝。

首次主演串流平台戲劇的趙震雄率領《無路可走：輪盤賭》的演員，包括劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆等人出席記者會，該劇原先是由李善均飾演男主角刑警「白仲植」，但李善均捲入吸毒風波，後來由好友趙震雄接手，由於是緊急救火，趙震雄準備時間很短，他也不諱言雖然想要表現得很正常，「但事實上並非如此，我非常的傷心，但我想要演得更好，不得不堅強起來，所以我做了很多努力。」

趙震雄在《無路可走：輪盤賭》記者會上提及好友李善均，表情輕鬆，卻坦言拍攝過程很心痛。（達志影像）

首次演出韓劇的許光漢未能出席記者會，現場以人形立牌展示，許光漢也透過影像表示，「非常非常遺憾今天無法到場一起共襄盛舉，真的很可惜沒辦法跟在場前輩們見面，因為在場所有每一位前輩非常照顧我，真的很感謝你們。」許光漢並鞠躬以韓文問候現場演員：「前輩們辛苦了！」

他稱自己在劇中飾演的角色微笑先生（Mr. Smile）是個僱傭殺手，收到任務之後，需要殺掉重刑犯，「非常有趣的故事，我在拍攝的時候非常享受、開心，希望大家可以多多支持這部作品。」飾演重刑犯「金國浩」的劉宰明與許光漢對手戲最多，他稱讚許光漢是個很直率、工作態度很好的演員，讓人很想要照顧、幫助他，對他的表現讚譽有加。《無路可走：輪盤賭》將在31日於Disney＋上線。

劉宰明在《無路可走：輪盤賭》中遭到許光漢追殺，稱讚許光漢是個想讓人照顧的好孩子。（達志影像）

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