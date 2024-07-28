泰勒絲慕尼黑開唱！ 場館旁山上「逾4萬人朝聖」 網驚：真人山人海

泰勒絲人氣爆火，慕尼黑演唱會場館旁的山上也擠滿人潮，盛況不下場館內。（組合照。美聯社、翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后泰勒絲近期仍持續舉辦巡迴演唱會「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」，憑藉超火影響力，人潮場場爆滿。近日，演唱會開跋至德國慕尼黑，場地附近有座小山，沒想到山上竟也擠滿了想要共襄盛舉的民眾。

泰勒斯赴慕尼黑舉辦演唱會，一到晚上可以看到粉絲在場外山上應援。（翻攝自微博）

天后泰勒絲在全球擁有廣大粉絲群，巡迴演唱會總是匯聚超多粉絲買票進場觀看。日前巡迴至德國慕尼黑時，便有網友在社群上分享了一段當天現場影片，只見場館鄰近的一座小山上，也是萬頭鑽動、擠滿人潮，影片一出，瞬間登上微博熱搜。

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網友們看到影片後瘋狂留言討論：「這絕對是21世界全球樂壇最震撼的畫面之一...」、「慕尼黑警方說天黑前場外4萬人，天黑後統計不了。」、「有點嚇人了，這影響力。」、「真人山人海」、「這就是星光！」

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