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娛樂 亞洲

扯！菲律賓擬2028年建設全新體育館 只為求泰勒絲來開唱

天后泰勒絲舉辦巡演已逾一年，帶動週邊經濟，菲律賓當局十分希望泰勒絲能至其國家開唱。（歐新社）（本報合成）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后泰勒絲（Taylor Swift）開唱提高了當地的經濟發展，每個國家都想要她來唱，而她近期開的「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」將於2024年底結束，而有網友傳出一張照片，表示菲律賓當局正在開會擬定，2028興建更大的體育場館，為的就是要泰勒絲來開唱。

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網傳菲律賓當局擬定2028年興建更大的體育場館，為的就是希望泰勒絲能來開唱。（翻攝自Threads）

網路瘋傳一張照片，表示菲律賓當局正在開會，擬定2028年建設全新更大的體育館，有趣的是，該背板寫到泰勒絲，據悉，菲律賓就是為了希望泰勒絲至他們國家開唱，帶動週邊經濟發展。

泰勒絲的「The Eras Tour」巡迴演唱會將會在2024年底舉辦完後結束。（歐新社）

值得一提的是，泰勒絲的「The Eras Tour」自2023年開跑至今，先前宣布將會在今年底巡演結束後，就不再加開這場演唱會，而接下來泰勒絲將會有什麼發展，有得Swiftie（泰勒絲粉絲名）們期待了。

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