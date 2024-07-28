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娛樂 最新消息

李佳穎聽周董神曲當胎教！寶寶「嗨到狂踢」笑翻她

李佳穎放周杰倫《聽媽媽的話》當胎教。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李佳穎去年和交往8個月的羊肉爐小開結婚後，驚喜宣布試管懷孕成功，目前已經懷胎６個月。樂於分享孕期生活的李佳穎，笑曝播了周杰倫《聽媽媽的話》當胎教，寶寶熱烈反應笑翻她。

李佳穎曬出兩張氣色紅潤的自拍照，透露自己懶在沙發上休息，感受肚子裡的寶寶動個不停，因為她一改播放輕柔音樂的習慣，改放周杰倫《聽媽媽的話》，女兒反應竟出奇激烈，「沒想到（寶寶）邊聽邊嗨！超大力踢我還推我，好好笑！聽媽媽的話不錯不錯。」

李佳穎為子癲前症高風險族群，對飲食控制相當小心。（翻攝自臉書）

李佳穎求子路艱辛，經歷九次取卵和兩次胚胎，孕初期經歷大出血，臥床安胎兩個多月，曾透露自己是子癇前症高風險族群，對飲食控制相當自律，戒斷咖啡因、糖、辣、高鈉、油炸，也提過養卵後期就不再染髮、做指甲，稱自己為「超老派超傳統媽媽」。

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