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唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「回泰國」原因曝光

唐治平明日將出面領回母親遺體。（本報資料照，記者溫于德攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平上個月遭逢母喪，他當時不認母親已過世，頻繁登上新聞版面。今（28）日，唐治平表示明天會現身板橋殯儀館簽字將屍體認領走。日前，他因租約到期未搬離淡水原住處及未來規劃，他給予了回應。

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根據《ETtoday星光雲》報導，唐治平先前表示，與房東延期到15日搬家，但至今已28日仍未有進展。他今表示，在確認過媽媽屍體後，大約週三、週四就會進行搬家，依然以淡水為主，愛爾麗醫療集團董事長常如山持續借他車，方便他搬家。另外，近期颱風天他都住在酒店，對於住家是否有淹水並不了解。

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唐治平表示等母親後事處理好，及搬家事宜確定後，會帶著常如山到泰國考察，除了介紹當地的明星教練之外，也會與泰國的親友相聚，讓他直呼「有點像是去度假」，而這趟旅程將由常如山出資，重點在於認識當地的泰拳明星選手，期望未來能與台灣交流，強調「未來會很不錯」。

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