唐治平憂母回家找不到 租約到期仍落腳淡水

唐治平近期狀況令人擔心，前晚有民眾目擊他現身台北市信義商圈。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平母親6月初在自家頂樓身亡，但他至今仍不認屍體就是媽媽，並拒絕領屍處理後事，目前遺體暫存板橋殯儀館，由於已逾1個月，今（8）日將是火化公告到期日，屆時將依照規定由板橋殯儀館舉行聯合奠祭並統一火化處理，骨灰則將存放於三芝園區，而唐治平也決定搬家。

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據悉，由於唐治平原本在新北市淡水區的住處剛好租約到期，他告訴友人原本想搬離現在淡水的家，但因為怕搬太遠媽媽回家後找不到他，因而新住處離原本的家不遠。

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唐治平上個月遭逢母喪，只是他仍不認媽媽已過世，也數度被民眾目睹在街頭遊蕩、疑似精神狀況不穩定，更曾到電視台跪地，盼能獲得工作機會，前晚又現身台北市信義商圈。

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目擊民眾前晚看到唐治平出現在信義商圈，穿著背心揹黑色背包，骨瘦如柴頻頻用手摀著耳朵，似乎不想聽任何人說話；另有民眾表示，看到他在信義商圈百貨公司附近閒晃，但說唐治平很有禮貌先讓行人路過，最後才默默搭車離去。

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