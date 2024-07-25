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唐治平改口認屍！ 自嘲：我什麼時候變巨星？

唐治平聽到檢警從汐止牙醫診所調到齒模進行比對，改口願意認屍。（本報資料照，記者溫于德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人唐治平母親日前被發現陳屍在住處頂樓，但唐治平本人始終否認該遺體是他的母親，近日檢警做了齒模比對，唐治平原本不認，後來鬆口覺得：有可能。關鍵原因在於檢察官調到的齒模，是在汐止某一家牙醫診所調到。

唐治平先前被質疑是否因為認了遺體是他母親之後，就有百萬壽險可領，所以才鬆口，不過唐治平本人表示：「我有點失言了，後來有跟保險員確認，因為有段時間工作不穩定，所以我有借款，扣下來後沒有百萬那麼多」。

相關新聞：有壽險百萬  唐治平鬆口23日認母屍

日前唐治平在士林地檢署受訪時開玩笑：「我什麼時候變巨星？」這次讓他改變態度願意相信齒模比對結果的主要原因，主要是唐治平一直以為檢察官是從大醫院調到他母親的齒模，後來跟檢察官談話後，才發現檢警是從汐止某家牙醫診所調到，唐治平認為如果是汐止的牙醫診所，那他覺得可能性很大「因為我母親以前都在汐止」。

唐治平（右二）自嘲：我什麼時候變大明星。（本報資料照，記者溫于德攝）

但唐治平仍質疑為何齒模要花1個月時間才比對出來，檢察官向他解釋，是由於公文往返耗時所致。他也表示，為了再進一步確認，29日他會再去認屍。

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